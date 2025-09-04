「美撤TSMC南京廠VEU」不影響競爭力？網看下跌勸快買進

美國撤銷台積電南京廠VEU，經濟部表示，此舉不影響台積電競爭力。對此PTT有網友嘲諷「沒有影響、頂多3%、基本面良好，各位多蛙不用擔心」，貼文掀討論。多數網友認為南京廠屬成熟製程、占比小，市場反應不致失控；但也有人質疑政府深夜回應像在「維穩」，提醒仍有營運不確定性與政策壓力，觀點分歧。

根據媒體報導，台積電證實收到美方通知，南京廠「驗證後最終用途」（VEU）將於2025年12月31日撤銷，從原本免逐批申請的「綠色通道」改回逐案審批。經濟部評估，南京產能約占台積整體3%，在台灣半導體占比更低，且三星、SK海力士也同遭取消VEU，非針對單一廠商；然程序改變將影響營運可預期性。

一名網友在PTT轉貼新聞，他的觀點集中在「影響有限」：認為事件僅動到極小比重產能，頂多以3%解讀，對整體營運與產業競爭力衝擊不大，並以「沒事兒、基本面良好、安心睡」緩頰市場情緒，呼籲勿過度解讀短線波動。

多數留言呼應「成熟製程影響小」與「南京廠比重低」的共識，直指「一個南京廠而已」「看起來只是跟著大盤跌」、「落後製程沒差」、「台積去年賺逾兆，南京獲利兩百多億，占比不高」。也有人以投資情緒回應「安心睡覺」、「撿鑽石」、「跌是大家都跌」，把焦點放回台積先進製程的長期價值與美國市場需求。

但另一派提出警訊與延伸面向，質疑「政府先回、企業未發聲」像在搶先洗地，也有人提醒逐案審批恐壓縮備料彈性、增添供應鏈摩擦；更有人點出若南京產能受限，對依賴台積成熟製程的台灣IC設計廠恐有排程壓力，部分訂單恐轉向對岸競品。也有網友放大到國際金融面，提到ADR波動、國安基金與後續7奈米以下擴產、價格策略，認為仍須觀察美方管制節奏與台積在先進製程上的調度能力，短線情緒不等於中長期基本面結論。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。