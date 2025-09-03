快訊

靠10張50元的台積電退休？倪淑君故事曝光…網：也才1000萬

聯合新聞網／ 綜合報導
倪淑君自曝早年以50元買進台積電並長期持有，如今超過10張市值約千萬元，被形容「靠股息過退休生活」。路透
57歲港星倪淑君淡出演藝圈多年，近日因被友人轉述理財方式，再度成為網友討論話題。她早年以約50元買進台積電，如今持有超過10張，靠長期投資讓生活無虞，被形容是「低調靠股退休」的案例。

根據香港主持人鍾慧冰分享，倪淑君目前未婚，與家人同住，生活步調輕鬆，每週小聚、運動健身，甚至打麻將消遣。雖然沒有豪奢物質享受，但靠台積電帶來的穩定資產與股利，她坦言日常開銷完全不成問題。

消息曝光後，立刻在PTT股板引發關注。許多人聚焦在「50元成本」與「超過10張持股」，認為她能堅持長期持有相當不容易。也有網友提醒，經過多年配股，當年的10張早已滾成更多張數，資產效應比表面更大。

有網友認同「五十塊十張配息就吃不完了」、「持股20年真的很強」，但也有人酸「10張也才1000萬，這樣就能退休？」、「編鬼故事吧」。另外也有人提出對比，「存聯電的都哭了」、「還好不是買宏達電」，顯示選股眼光與運氣都很關鍵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高點怎麼買？網推美債、防禦股與避險工具：先定好規則再進場

台股2日終場收在23,965點，下跌42點，跌幅0.17%。一名投資新手在PTT發文表示，自己未經歷過2008與2022空頭循環，想請教「若遇到大空頭，該改買哪些資產？」提問引來熱烈回覆。多數網友建議先建立資產配置與風險承受度，再選工具；也有人直言「既然認為在高點，邏輯上應該布局避險或做空」，強調策略與紀律比單一標的更重要。

他認賠長榮「想買0050」憂高點！網曝不用怕最大關鍵

不少人喜歡無腦買進市值型ETF，如0050、006208，在操作上更為便利。一名股市新手在PTT坦言買長榮虧損後認賠出場，決定改採定期定額買進0050，但擔憂「現在是歷史高點，還來得及嗎？」貼文一出，引來網友熱議。多數人主張只要目標是長期投資，起點高低影響有限，「紀律與持之以恆」才是勝負手；也有人提醒，會在高點猶豫的人，多半在低點更抱不住，應先建立風險承受度。

川普關稅衝擊⋯3055人休無薪假！網憂現實更慘：一堆人被逼放特休

美國對等關稅效應持續延燒，勞動部9月1日公告最新數據，無薪假人數累計達3055人，涉及118家企業，較前期增加667人、45家，創下今年新高。製造業依舊是重災區，其中金屬機電與機械設備業者受影響最深，不乏外銷北美的廠商因訂單遞延而實施減班休息。

打臉川普電價上漲元兇是AI！他猜石油天然氣補位：SHEL還會漲

諾獎得主克魯曼批駁川普「綠電推高電價」之說，主張美國電價上行主因是AI資料中心用電飆升、加密貨幣亦助攻；他並指川普一邊鼓勵AI與幣圈、一邊卡再生能源，恐加劇電力缺口。PTT網友認同「AI是吃電怪獸」，研判美國未來仍將仰賴油、氣、核補缺口，並詢問美股台股受益族群，點名SHEL轉向油氣後股價走強、是否仍有上攻空間。

房貸支持自住首購族⋯營建股可望再漲？網憂純喊話效果小

行政院長卓榮泰日前喊話要銀行「水龍頭開大一點」，金管會隨即召集八大公股行庫討論放貸空間。主委彭金隆強調兩大原則，全力支持自住、首購族，並嚴禁搭售，若違反將祭出金檢；至於被稱為「天條」的《銀行法》72-2是否鬆綁，他回應將「滾動式檢討」，視市場狀況再調整。此新聞被轉貼至PTT股板後，引發熱烈討論。

