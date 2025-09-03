靠10張50元的台積電退休？倪淑君故事曝光…網：也才1000萬

57歲港星倪淑君淡出演藝圈多年，近日因被友人轉述理財方式，再度成為網友討論話題。她早年以約50元買進台積電，如今持有超過10張，靠長期投資讓生活無虞，被形容是「低調靠股退休」的案例。

根據香港主持人鍾慧冰分享，倪淑君目前未婚，與家人同住，生活步調輕鬆，每週小聚、運動健身，甚至打麻將消遣。雖然沒有豪奢物質享受，但靠台積電帶來的穩定資產與股利，她坦言日常開銷完全不成問題。

消息曝光後，立刻在PTT股板引發關注。許多人聚焦在「50元成本」與「超過10張持股」，認為她能堅持長期持有相當不容易。也有網友提醒，經過多年配股，當年的10張早已滾成更多張數，資產效應比表面更大。

有網友認同「五十塊十張配息就吃不完了」、「持股20年真的很強」，但也有人酸「10張也才1000萬，這樣就能退休？」、「編鬼故事吧」。另外也有人提出對比，「存聯電的都哭了」、「還好不是買宏達電」，顯示選股眼光與運氣都很關鍵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。