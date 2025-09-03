快訊

早晨第1杯喝什麼來開啟一天最好？專家解釋咖啡和茶的各自利弊

習近平主持九三閱兵 川普真實社群發文：你們在密謀對付美國

比跑馬拉松還累！中共九三閱兵「來賓3點起床」 網驚：像訓練營

聽新聞
0:00 / 0:00

高點怎麼買？網推美債、防禦股與避險工具：先定好規則再進場

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論高點如何佈局。中央社
網友討論高點如何佈局。中央社

台股2日終場收在23,965點，下跌42點，跌幅0.17%。一名投資新手在PTT發文表示，自己未經歷過2008與2022空頭循環，想請教「若遇到大空頭，該改買哪些資產？」提問引來熱烈回覆。多數網友建議先建立資產配置風險承受度，再選工具；也有人直言「既然認為在高點，邏輯上應該布局避險或做空」，強調策略與紀律比單一標的更重要。

就原PO的疑慮，PTT版友歸納兩個核心：其一，「時間點」不可控；其二，「工具選擇」需配合個人目標。多數留言主張不要只問「買什麼」，而要先決定現金部位、進出SOP與再平衡門檻，否則高點與空頭都會被情緒牽著走。

實務派給出幾條路線：一是固定收益與現金等級資產，如美國公債、投資級債，作為景氣下行時的緩衝；二是防禦型類股或高現金流題材（如電信、公用事業等），波動相對溫和；三是避險工具──指數反向ETF、指數期權（買Put）、大盤空單等，用來對沖整體部位；四是抗通膨或避險資產如黃金；五是「投資自己」與學習，先把規則寫成白紙黑字再上場。

也有網友提醒「看空不一定要滿倉做空」：若沒有衍生性商品經驗，寧可提高現金比重、拉長觀察期，或採「定期定額＋大跌分級加碼」的機制性做法；另有意見指出「市場一致喊高點時，未必真在高點」，與其預測，不如用再平衡把風險維持在能睡得著的水位。

綜合留言，社群共識傾向於：在高點或空頭情境，先設計可執行的資產配置與再平衡框架，再選擇符合風險承受度的工具（債券、防禦股、黃金、反向或期權），並預先規劃「何時加碼／何時減碼」的條件。對新手而言，比起神奇標的，能貫徹的規則與紀律，才是穿越循環的關鍵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

SOP PTT ETF 風險 避險 指數 台股 資產配置

延伸閱讀

主動式ETF最強「高富帥」在這！00981A績效、規模、人氣全稱霸

主動式ETF最強「高富帥」在這！00981A績效、規模、人氣全稱霸

00922台積電比重對齊大盤…更貼近市場！經理人：適合成核心配置

00922台積電比重對齊大盤…更貼近市場！經理人：適合成核心配置

相關新聞

靠10張50元的台積電退休？倪淑君故事曝光…網：也才1000萬

57歲港星倪淑君淡出演藝圈多年，近日因被友人轉述理財方式，再度成為網友討論話題。她早年以約50元買進台積電，如今持有超過10張，靠長期投資讓生活無虞，被形容是「低調靠股退休」的案例。 根據香港主

高點怎麼買？網推美債、防禦股與避險工具：先定好規則再進場

台股2日終場收在23,965點，下跌42點，跌幅0.17%。一名投資新手在PTT發文表示，自己未經歷過2008與2022空頭循環，想請教「若遇到大空頭，該改買哪些資產？」提問引來熱烈回覆。多數網友建議先建立資產配置與風險承受度，再選工具；也有人直言「既然認為在高點，邏輯上應該布局避險或做空」，強調策略與紀律比單一標的更重要。

他認賠長榮「想買0050」憂高點！網曝不用怕最大關鍵

不少人喜歡無腦買進市值型ETF，如0050、006208，在操作上更為便利。一名股市新手在PTT坦言買長榮虧損後認賠出場，決定改採定期定額買進0050，但擔憂「現在是歷史高點，還來得及嗎？」貼文一出，引來網友熱議。多數人主張只要目標是長期投資，起點高低影響有限，「紀律與持之以恆」才是勝負手；也有人提醒，會在高點猶豫的人，多半在低點更抱不住，應先建立風險承受度。

川普關稅衝擊⋯3055人休無薪假！網憂現實更慘：一堆人被逼放特休

美國對等關稅效應持續延燒，勞動部9月1日公告最新數據，無薪假人數累計達3055人，涉及118家企業，較前期增加667人、45家，創下今年新高。製造業依舊是重災區，其中金屬機電與機械設備業者受影響最深，不乏外銷北美的廠商因訂單遞延而實施減班休息。

打臉川普電價上漲元兇是AI！他猜石油天然氣補位：SHEL還會漲

諾獎得主克魯曼批駁川普「綠電推高電價」之說，主張美國電價上行主因是AI資料中心用電飆升、加密貨幣亦助攻；他並指川普一邊鼓勵AI與幣圈、一邊卡再生能源，恐加劇電力缺口。PTT網友認同「AI是吃電怪獸」，研判美國未來仍將仰賴油、氣、核補缺口，並詢問美股台股受益族群，點名SHEL轉向油氣後股價走強、是否仍有上攻空間。

房貸支持自住首購族⋯營建股可望再漲？網憂純喊話效果小

行政院長卓榮泰日前喊話要銀行「水龍頭開大一點」，金管會隨即召集八大公股行庫討論放貸空間。主委彭金隆強調兩大原則，全力支持自住、首購族，並嚴禁搭售，若違反將祭出金檢；至於被稱為「天條」的《銀行法》72-2是否鬆綁，他回應將「滾動式檢討」，視市場狀況再調整。此新聞被轉貼至PTT股板後，引發熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。