高點怎麼買？網推美債、防禦股與避險工具：先定好規則再進場

台股2日終場收在23,965點，下跌42點，跌幅0.17%。一名投資新手在PTT發文表示，自己未經歷過2008與2022空頭循環，想請教「若遇到大空頭，該改買哪些資產？」提問引來熱烈回覆。多數網友建議先建立資產配置與風險承受度，再選工具；也有人直言「既然認為在高點，邏輯上應該布局避險或做空」，強調策略與紀律比單一標的更重要。

就原PO的疑慮，PTT版友歸納兩個核心：其一，「時間點」不可控；其二，「工具選擇」需配合個人目標。多數留言主張不要只問「買什麼」，而要先決定現金部位、進出SOP與再平衡門檻，否則高點與空頭都會被情緒牽著走。

實務派給出幾條路線：一是固定收益與現金等級資產，如美國公債、投資級債，作為景氣下行時的緩衝；二是防禦型類股或高現金流題材（如電信、公用事業等），波動相對溫和；三是避險工具──指數反向ETF、指數期權（買Put）、大盤空單等，用來對沖整體部位；四是抗通膨或避險資產如黃金；五是「投資自己」與學習，先把規則寫成白紙黑字再上場。

也有網友提醒「看空不一定要滿倉做空」：若沒有衍生性商品經驗，寧可提高現金比重、拉長觀察期，或採「定期定額＋大跌分級加碼」的機制性做法；另有意見指出「市場一致喊高點時，未必真在高點」，與其預測，不如用再平衡把風險維持在能睡得著的水位。

綜合留言，社群共識傾向於：在高點或空頭情境，先設計可執行的資產配置與再平衡框架，再選擇符合風險承受度的工具（債券、防禦股、黃金、反向或期權），並預先規劃「何時加碼／何時減碼」的條件。對新手而言，比起神奇標的，能貫徹的規則與紀律，才是穿越循環的關鍵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。