他認賠長榮「想買0050」憂高點！網曝不用怕最大關鍵

不少人喜歡無腦買進市值型ETF，如0050、006208，在操作上更為便利。一名股市新手在PTT坦言買長榮虧損後認賠出場，決定改採定期定額買進0050，但擔憂「現在是歷史高點，還來得及嗎？」貼文一出，引來網友熱議。多數人主張只要目標是長期投資，起點高低影響有限，「紀律與持之以恆」才是勝負手；也有人提醒，會在高點猶豫的人，多半在低點更抱不住，應先建立風險承受度。

原PO的核心問題在於「時點」與「方法」。他自評沒有選股天分，轉向被動投資，希望用定期定額分散波動，卻又擔心買在山頂。此矛盾正是多數散戶的典型心理：害怕追高，也害怕錯過。網友普遍回應，定期定額的設計本就不需擇時，時間在市場中的權重往往大於買進當下的點位。

支持派給出實務SOP：先啟動定期定額，嚴守扣款與不隨意停扣的紀律；若遇系統性回檔，可採「跌幅分級加碼」或「重大回檔再加碼」策略，以拉低長期均價。有人分享「去年歷史高點一路扣到現在仍是獲利」、也有人主張「放5到10年自然看到成果」，強調「最好的時機是十年前，第二好就是現在」。另有建議把「大跌時敢加碼」寫進事前投資規範，避免臨場恐慌。

保留與反對意見則指出：沒有指數化投資的基本認知與信念，定期定額一樣抱不住，遇到-20%、-30%就砍單；也有人主張「等崩盤再重押」或改用「周KD到20再買」等擇時法。部分網友延伸到資產配置，建議依風險承受度考慮全球型VT或美股VOO；也有人喊話別追求刺激的槓桿正二，否則波動超出心理界線，只會加速錯誤決策。

綜合留言，論壇多數傾向「現在就開始、長期遵守紀律」，並在大跌時有計畫地加碼；少數人強調「抱不住就別開始」。對於原PO這類從個股轉向指數的新手，關鍵不在於今天是不是最高，而在於能否把投入比例、加碼規則、停看聽條件寫成白紙黑字並確實執行。長期投資的難點從來不是買什麼或何時買，而是能不能一直買、買得久。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。