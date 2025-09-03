台股制度被批像邊境市場！股民曝「2大缺失」力挺開放全零股

快訊

網友熱議台股制度問題。中央社
台指期2日震盪，早盤以24,0830點開出，盤中對低一度達23,879點，午盤過後於平盤附近震盪，不過明顯市場態度保守，終場收在23,965點，下跌42點，跌幅0.17%。

一名網友PTT痛批台股「制度面落後」，直指同股同日竟出現「整股、零股兩套價格」與「盤中僅4.5小時」兩大缺失，呼籲全面開放即時全零股並思考延長交易時間；貼文隨即引爆討論。多數人贊同零股應與整股統一撮合，質疑主管機關與券商「不願動老系統」，但也有人認為延長盤時「治標不治本」，真正該處理的是處置、漲跌幅與T+2等結構性問題。

原PO指出，台股市值進全球前十，「卻像邊境市場」，抱怨零股晚10分鐘開盤、不可當沖，導致同檔股票在同一交易時段出現兩種價格，拖累流動性；另以美、日、韓為例主張拉長交易時間，並嘆「看過美股就知道我們有多落後」，盼主管機關正視改革。

支持派聚焦「全零股即時撮合」。不少人稱「一個市場兩個價超荒謬」、「高價冷門股買一張負擔太大，零股沒人丟更卡手」，並列舉「零股晚10分」「不能當沖」等痛點；也有人貼出各國時長對比（美韓約6.5小時、日本約5小時），認為延長盤時可搭配午休，並點名「配息入帳動輒3～4週」等流程老舊。

反對或保留者則稱「延長不會讓股價多漲，只會增加人力成本、稀釋流動性」，直言台股多數走勢「11點前走完」。不少留言把矛頭指向其他機制：處置「讓散戶想跑也跑不掉」、漲跌幅限制「違反人性」、T+2造成違約風險與「無本當沖」亂象；也有人提醒台灣是淺碟市場，制度設計兼顧穩定與保護，並指出券商、銀行端系統改造成本高。

延伸討論還牽涉「國安基金是否過度干預」、五檔委託對當沖的影響、證交稅與ETF費用、颱風天是否應遠端不停市等；也有人貼數據稱零股僅占成交金額約1.5%，改革動能不足。整體看來，網友最大共識是「零股應與整股同軌、即時撮合」最迫切；至於是否延長交易時間，意見分歧且多主張應先解決處置、漲跌幅與T+2等關鍵結構，再談盤時調整。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

