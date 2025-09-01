48歲爸股票壓8成台積電想退休 17歲兒憂「暴跌怎辦」遭網打臉

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名17歲少年發文，透露爸爸48歲想退休了，但股票部位占3600萬，且高達八成壓在台積電上。示意圖／ingimage
近日一名17歲少年發文，透露爸爸48歲想退休了，但股票部位占3600萬，且高達八成壓在台積電上。示意圖／ingimage

父母幾歲退休比較好？近日一名17歲少年發文，透露爸爸48歲想退休了，目前擁有總資產約4800萬元，其中股票部位占3600萬，且高達八成壓在台積電上，雖然每年股息收入穩定，爸爸也擁有一間自住房屋，但因仍有700多萬房貸，加上使用股票質押貸款，現金僅剩50萬元，他擔心父親提前退休風險過高，引發網友熱烈討論。

該名少年在Dcard上發文指出他的爸爸目前有3600萬股票投資，八成壓在台積電，另外兩成是0050成份股，如聯發科、廣達等，並用股票質押貸款來增加投資規模，每年可領穩定股息，另外還有市值約1200萬的房產，但仍有700萬房貸尚未清償，現金部位僅剩50萬元作為生活費與緊急備用金。綜合計算，父親總資產約4800萬，但扣掉房貸與質押貸款後，淨資產約2700萬。

原PO透露，家中僅父子倆，他即將進入大學，4年學費加研究所開銷仍需不少支出，「我覺得我爸投資策略風險很高，用了不少槓桿，現金又少。他現在想48歲退休不工作，但我擔心萬一股市大跌，我們生活會受影響。」

貼文曝光後，網友紛紛留言，「你爸最大的風險是你」、「你即將進入大學，就在煩惱你爸的千萬資產？你還是學貸辦一辦好了」、「台積倒了台灣也沒了，你爸只是對未來充滿信心」、「你爸的配置沒啥問題，退休金也足夠，只要不要遇到重大意外或是奢侈度日已經綽綽有餘了」、「你爸如果沒留債給你，你就該偷笑」、「誰看過自己老爸的金流的，好意外」、「我知道你其實就是爸爸，因為通常兒子不會知道那麼多爸爸的金流，而且太細了」、「如果不用養小孩，應該就退了吧」。

也有網友認為原PO父親的財務結構確實偏高風險，「八成壓台積電，槓桿又重，一個黑天鵝事件就GG」、「退休前至少要降低槓桿，保留更多現金」、「至少先把房貸還完吧，股票質押一千多萬，槓桿開太大了，台積電股票⋯以現在情勢不要太期待，總結：不適合現在退休」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

