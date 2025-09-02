Z世代瘋開戶衝進股市！網怕爆「高檔訊號來了」準備出貨

證交所最新統計顯示，8月台股總開戶數達1356萬7161人，單月大增4萬7263人；其中年輕族群成長最猛，0–19歲月增1萬9345人、20–30歲月增1萬6546人，兩者開戶占比分別升至4.65%、12.65%。中壯年多小幅增加、61歲以上略減。行情創高、AI與半導體帶頭、ETF熱潮延燒，被視為推升新資金進場主因。

一名網友在PTT分享新聞後直呼「0–19歲就投資才是勝利組」，主張提早用0050長期存股，「15歲開始、投20年35歲即可財務自由」，並建議家長替子女儘早開戶、先存100至200萬元，未來「就有好日子過」。

貼文隨即引爆兩派論戰。謹慎派認為「擦鞋童進場」味道濃、是高檔訊號，「出貨」、「高點到了」留言不斷，提醒年輕人別槓桿、別違約交割，警示景氣循環與情緒風險；也有人嘲諷「少年韭菜」、「信號來了就降持」。

支持派則強調金融素養與紀律投資的重要性，主張「ETF＋定期定額取代基金」、市值型ETF自動汰弱留強，越早開始複利越有效，「沒有錢進房市就先養資本」，並認為更多人進場能提升市場深度與長期參與率。

也有網友點出現實面：年輕人薪資壓力與物價高企，轉向資本市場是世代選擇；但「長期投資不等於短線無腦追」，應評估風險承受度、資金配置與投資期限。整體討論呈現一邊擔心散戶過熱、一邊鼓勵早學理財的拉鋸，映照台股在熱度與風險之間的集體心理戰。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。