快訊

爆中科院拿機密資訊兜售要錢 黃國昌：涉整串軍事採購弊案

解聘爭議／不滿被台大解聘 法律教授與校方纏訟10年

蘋果續推運動耳機！全新Beats Powerbeats Fit今秋登場 橘色外觀超亮眼

Z世代瘋開戶衝進股市！網怕爆「高檔訊號來了」準備出貨

聯合新聞網／ 綜合報導
年輕人搶著開戶買股票。聯合報系資料照
年輕人搶著開戶買股票。聯合報系資料照

證交所最新統計顯示，8月台股總開戶數達1356萬7161人，單月大增4萬7263人；其中年輕族群成長最猛，0–19歲月增1萬9345人、20–30歲月增1萬6546人，兩者開戶占比分別升至4.65%、12.65%。中壯年多小幅增加、61歲以上略減。行情創高、AI與半導體帶頭、ETF熱潮延燒，被視為推升新資金進場主因。

一名網友PTT分享新聞後直呼「0–19歲就投資才是勝利組」，主張提早用0050長期存股，「15歲開始、投20年35歲即可財務自由」，並建議家長替子女儘早開戶、先存100至200萬元，未來「就有好日子過」。

貼文隨即引爆兩派論戰。謹慎派認為「擦鞋童進場」味道濃、是高檔訊號，「出貨」、「高點到了」留言不斷，提醒年輕人別槓桿、別違約交割，警示景氣循環與情緒風險；也有人嘲諷「少年韭菜」、「信號來了就降持」。

支持派則強調金融素養與紀律投資的重要性，主張「ETF＋定期定額取代基金」、市值型ETF自動汰弱留強，越早開始複利越有效，「沒有錢進房市就先養資本」，並認為更多人進場能提升市場深度與長期參與率。

也有網友點出現實面：年輕人薪資壓力與物價高企，轉向資本市場是世代選擇；但「長期投資不等於短線無腦追」，應評估風險承受度、資金配置與投資期限。整體討論呈現一邊擔心散戶過熱、一邊鼓勵早學理財的拉鋸，映照台股在熱度與風險之間的集體心理戰。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT ETF 台股 韭菜 年輕人 半導體 違約交割

延伸閱讀

00713本季預估配息0.78元再縮水…創近9次新低！年化率約6.11％

00919打破「連續四次0.72元」…調降至0.54！年化殖利率10.19％

退稅還是抵稅？0050與006208…投資人報稅關鍵不同！

第一金發股息6萬3＋配股1680股！存股哥：再投入00919、00929壓低均價

相關新聞

打臉川普電價上漲元兇是AI！他猜石油天然氣補位：SHEL還會漲

諾獎得主克魯曼批駁川普「綠電推高電價」之說，主張美國電價上行主因是AI資料中心用電飆升、加密貨幣亦助攻；他並指川普一邊鼓勵AI與幣圈、一邊卡再生能源，恐加劇電力缺口。PTT網友認同「AI是吃電怪獸」，研判美國未來仍將仰賴油、氣、核補缺口，並詢問美股台股受益族群，點名SHEL轉向油氣後股價走強、是否仍有上攻空間。

房貸支持自住首購族⋯營建股可望再漲？網憂純喊話效果小

行政院長卓榮泰日前喊話要銀行「水龍頭開大一點」，金管會隨即召集八大公股行庫討論放貸空間。主委彭金隆強調兩大原則，全力支持自住、首購族，並嚴禁搭售，若違反將祭出金檢；至於被稱為「天條」的《銀行法》72-2是否鬆綁，他回應將「滾動式檢討」，視市場狀況再調整。此新聞被轉貼至PTT股板後，引發熱烈討論。

Z世代瘋開戶衝進股市！網怕爆「高檔訊號來了」準備出貨

證交所最新統計顯示，8月台股總開戶數達1356萬7161人，單月大增4萬7263人；其中年輕族群成長最猛，0–19歲月增1萬9345人、20–30歲月增1萬6546人，兩者開戶占比分別升至4.65%、12.65%。中壯年多小幅增加、61歲以上略減。行情創高、AI與半導體帶頭、ETF熱潮延燒，被視為推升新資金進場主因。

48歲爸股票壓8成台積電想退休 17歲兒憂「暴跌怎辦」遭網打臉

父母幾歲退休比較好？近日一名17歲少年發文，透露爸爸48歲想退休了，目前擁有總資產約4800萬元，其中股票部位占3600萬，且高達八成壓在台積電上，雖然每年股息收入穩定，爸爸也擁有一間自住房屋...

大盤下殺為何個股也跟著齊跌？網熱議：一鍵出清、羊群效應

有網友在股板發文，疑惑為什麼每當外資殺盤時，不僅權值股下跌，就連中小型股票也會跟著瞬間下殺？他認為中小型股明明是內資主導，為何不逆勢操作，反而選擇跟風恐慌，甚至連「大家都不要賣不就不會跌」的想法也提出

黃仁勳為何急於短時間發展AI和機器人？真革命還是另一場泡沫

輝達執行長黃仁勳近年不斷推升AI與機器人發展，從伺服器晶片到機器人平台一路狂奔，卻有人質疑背後動機。PTT股板就有「半個業界人士」發文，直言電力不足、訂單起伏不定，卻仍被急迫拉高AI算力需求，「真的為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。