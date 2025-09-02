快訊

爆中科院拿機密資訊兜售要錢 黃國昌：涉整串軍事採購弊案

解聘爭議／不滿被台大解聘 法律教授與校方纏訟10年

蘋果續推運動耳機！全新Beats Powerbeats Fit今秋登場 橘色外觀超亮眼

打臉川普電價上漲元兇是AI！他猜石油天然氣補位：SHEL還會漲

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

諾獎得主克魯曼批駁川普「綠電推高電價」之說，主張美國電價上行主因是AI資料中心用電飆升、加密貨幣亦助攻；他並指川普一邊鼓勵AI與幣圈、一邊卡再生能源，恐加劇電力缺口。PTT網友認同「AI是吃電怪獸」，研判美國未來仍將仰賴油、氣、核補缺口，並詢問美股台股受益族群，點名SHEL轉向油氣後股價走強、是否仍有上攻空間。

一名網友在PTT轉貼新聞，他直指「AI是吃電怪獸」且「川普不搞再生能源」，研判未來缺口仍得靠石油、天然氣、核能補位，進一步丟出投資題「美股、台股誰受惠？」並以SHEL撤離離岸風電、轉向油氣為例，追問股價是否仍有上攻空間

對此，其他網友第一派冷嘲熱諷，質疑學者「偷換概念」：川普談的是發電成本，他卻把焦點放在需求端；有人直言「綠電高成本低效率」、「台灣綠電更貴」，主張核能或傳統火力才是穩價解方。也有人把矛頭指向補貼制度與電價機制，認為「不補貼讓綠電自由競爭就知道了」。

第二派則力挺供需邏輯，指出「需求大於供給，價格自然漲」；更引用美州別案例稱，綠電占比高的州電價未必較高，關鍵在電網與新增供給是否跟上。也有人提醒美國地廣適合風光擴張，短中期並行「綠電＋核電＋天然氣」較務實。

第三派把討論帶往投資面：一組看好傳統能源（上游油氣、LNG、煉化、油服鑽井）、公用事業與電網強韌化（輸變電、儲能、需求反應）、以及資料中心用電鏈（機房營運、電力管理、散熱）；另一組則偏多核能與SMR相關。亦有網友提醒台股要留意「電力題材」與AI供電瓶頸下的基本面落差，避免只看題材不看現金流。

整體來看，這場辯論分歧在「成本 vs. 需求」與「能源組合」選擇：一方擔憂綠電推升成本、主張回歸油氣核；另一方強調擴供才是穩價關鍵，綠電應與傳統能源並進。投資面則聚焦誰能在「AI用電時代」提供更便宜、更穩定的千瓦時與更可靠的電網服務，才是後續行情的真正贏家。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 電價 川普 核能 台股 美股 能源 再生能源

延伸閱讀

00919配息下修到0.54元！棒棒：投信揭原因「資本利得不理想」

48歲爸股票壓8成台積電想退休 17歲兒憂「暴跌怎辦」遭網打臉

第一金發股息6萬3＋配股1680股！存股哥：再投入00919、00929壓低均價

房貸支持自住首購族⋯營建股可望再漲？網憂純喊話效果小

相關新聞

打臉川普電價上漲元兇是AI！他猜石油天然氣補位：SHEL還會漲

諾獎得主克魯曼批駁川普「綠電推高電價」之說，主張美國電價上行主因是AI資料中心用電飆升、加密貨幣亦助攻；他並指川普一邊鼓勵AI與幣圈、一邊卡再生能源，恐加劇電力缺口。PTT網友認同「AI是吃電怪獸」，研判美國未來仍將仰賴油、氣、核補缺口，並詢問美股台股受益族群，點名SHEL轉向油氣後股價走強、是否仍有上攻空間。

房貸支持自住首購族⋯營建股可望再漲？網憂純喊話效果小

行政院長卓榮泰日前喊話要銀行「水龍頭開大一點」，金管會隨即召集八大公股行庫討論放貸空間。主委彭金隆強調兩大原則，全力支持自住、首購族，並嚴禁搭售，若違反將祭出金檢；至於被稱為「天條」的《銀行法》72-2是否鬆綁，他回應將「滾動式檢討」，視市場狀況再調整。此新聞被轉貼至PTT股板後，引發熱烈討論。

Z世代瘋開戶衝進股市！網怕爆「高檔訊號來了」準備出貨

證交所最新統計顯示，8月台股總開戶數達1356萬7161人，單月大增4萬7263人；其中年輕族群成長最猛，0–19歲月增1萬9345人、20–30歲月增1萬6546人，兩者開戶占比分別升至4.65%、12.65%。中壯年多小幅增加、61歲以上略減。行情創高、AI與半導體帶頭、ETF熱潮延燒，被視為推升新資金進場主因。

48歲爸股票壓8成台積電想退休 17歲兒憂「暴跌怎辦」遭網打臉

父母幾歲退休比較好？近日一名17歲少年發文，透露爸爸48歲想退休了，目前擁有總資產約4800萬元，其中股票部位占3600萬，且高達八成壓在台積電上，雖然每年股息收入穩定，爸爸也擁有一間自住房屋...

大盤下殺為何個股也跟著齊跌？網熱議：一鍵出清、羊群效應

有網友在股板發文，疑惑為什麼每當外資殺盤時，不僅權值股下跌，就連中小型股票也會跟著瞬間下殺？他認為中小型股明明是內資主導，為何不逆勢操作，反而選擇跟風恐慌，甚至連「大家都不要賣不就不會跌」的想法也提出

黃仁勳為何急於短時間發展AI和機器人？真革命還是另一場泡沫

輝達執行長黃仁勳近年不斷推升AI與機器人發展，從伺服器晶片到機器人平台一路狂奔，卻有人質疑背後動機。PTT股板就有「半個業界人士」發文，直言電力不足、訂單起伏不定，卻仍被急迫拉高AI算力需求，「真的為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。