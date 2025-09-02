打臉川普電價上漲元兇是AI！他猜石油天然氣補位：SHEL還會漲

諾獎得主克魯曼批駁川普「綠電推高電價」之說，主張美國電價上行主因是AI資料中心用電飆升、加密貨幣亦助攻；他並指川普一邊鼓勵AI與幣圈、一邊卡再生能源，恐加劇電力缺口。PTT網友認同「AI是吃電怪獸」，研判美國未來仍將仰賴油、氣、核補缺口，並詢問美股台股受益族群，點名SHEL轉向油氣後股價走強、是否仍有上攻空間。

一名網友在PTT轉貼新聞，他直指「AI是吃電怪獸」且「川普不搞再生能源」，研判未來缺口仍得靠石油、天然氣、核能補位，進一步丟出投資題「美股、台股誰受惠？」並以SHEL撤離離岸風電、轉向油氣為例，追問股價是否仍有上攻空間

對此，其他網友第一派冷嘲熱諷，質疑學者「偷換概念」：川普談的是發電成本，他卻把焦點放在需求端；有人直言「綠電高成本低效率」、「台灣綠電更貴」，主張核能或傳統火力才是穩價解方。也有人把矛頭指向補貼制度與電價機制，認為「不補貼讓綠電自由競爭就知道了」。

第二派則力挺供需邏輯，指出「需求大於供給，價格自然漲」；更引用美州別案例稱，綠電占比高的州電價未必較高，關鍵在電網與新增供給是否跟上。也有人提醒美國地廣適合風光擴張，短中期並行「綠電＋核電＋天然氣」較務實。

第三派把討論帶往投資面：一組看好傳統能源（上游油氣、LNG、煉化、油服鑽井）、公用事業與電網強韌化（輸變電、儲能、需求反應）、以及資料中心用電鏈（機房營運、電力管理、散熱）；另一組則偏多核能與SMR相關。亦有網友提醒台股要留意「電力題材」與AI供電瓶頸下的基本面落差，避免只看題材不看現金流。

整體來看，這場辯論分歧在「成本 vs. 需求」與「能源組合」選擇：一方擔憂綠電推升成本、主張回歸油氣核；另一方強調擴供才是穩價關鍵，綠電應與傳統能源並進。投資面則聚焦誰能在「AI用電時代」提供更便宜、更穩定的千瓦時與更可靠的電網服務，才是後續行情的真正贏家。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。