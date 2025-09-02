川普關稅衝擊⋯3055人休無薪假！網憂現實更慘：一堆人被逼放特休

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
川普推動關稅政策。法新社
美國對等關稅效應持續延燒，勞動部9月1日公告最新數據，無薪假人數累計達3055人，涉及118家企業，較前期增加667人、45家，創下今年新高。製造業依舊是重災區，其中金屬機電與機械設備業者受影響最深，不乏外銷北美的廠商因訂單遞延而實施減班休息。

一名網友PTT轉貼新聞並點出，「美國對等關稅衝擊台灣製造業，勞工短期承受收入不穩壓力」，並呼籲政府不僅要監測數據，更應提出支援方案，協助產業轉型與市場多元化。此番感嘆引起不少網友共鳴，也讓討論延伸至產業結構與政府政策的辯論。

部分網友認為問題才剛開始，「接下來會一月比一月高」、「這還只是通報的數字，更多公司先靠特休、四休三撐著」，認為未來通報人數恐怕還會大幅增加。也有人直言「才三千不用報吧」、「少一個0吧」，暗示實際情況比公告更嚴峻。

另一批網友則酸度十足，嘲諷「沒競爭力很正常」、「少牽拖，產業自己不爭氣」、「看看人家台積電」，把矛頭對準傳產，認為關稅只是加速淘汰效率低落的企業。甚至有人戲謔「薪水薄了，親情厚了」、「不是無薪假，是薪水還沒發」，將沉重議題轉化為黑色幽默。

也有務實派網友提出因應方式，認為「可以轉去服務業或跑外送」、「領到資遣費就去找其他工作」，甚至喊「人力可以釋出給台積電」。另一派則憂心政策面，「政府談判進展如何？」、「暫時性關稅會多久沒人知道」，點出關稅問題若久拖不決，企業與勞工恐持續承壓。

整體來看，川普關稅衝擊帶來的無薪假議題在網路上呈現兩極解讀：一方直指製造業體質問題，視之為產業升級的壓力測試；另一方則憂慮勞工實質收入不穩、政府支援不足。無論是悲觀警示還是調侃自嘲，都凸顯出市場與基層對中美貿易緊張的高度敏感，以及對未來景氣走勢的深層不安。

