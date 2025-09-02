房貸支持自住首購族⋯營建股可望再漲？網憂純喊話效果小

行政院長卓榮泰日前喊話要銀行「水龍頭開大一點」，金管會隨即召集八大公股行庫討論放貸空間。主委彭金隆強調兩大原則，全力支持自住、首購族，並嚴禁搭售，若違反將祭出金檢；至於被稱為「天條」的《銀行法》72-2是否鬆綁，他回應將「滾動式檢討」，視市場狀況再調整。此新聞被轉貼至PTT股板後，引發熱烈討論。

有網友直言，政府此舉是明顯的政策訊號，目的在於滿足民眾基本居住需求，「水龍頭就是要留給自住首購」，甚至有人解讀為營建股長期沉寂後「或許能再來一波」。不過原PO也擔憂，若只是喊話而缺乏實際鬆綁，市場效果恐有限。

此言論在股板引來諷刺聲浪，不少網友質疑「不炒房會死嗎」、「放太大最後違約把銀行拖下水」，認為金管會打著「滾動式檢討」的旗號，其實是原地踏步。還有人調侃「講廢話給老闆看」、「水龍頭最大早就開了」，甚至以「雨天收傘」形容銀行態度，暗示政策喊話無法改變現實。

另一批網友則將矛頭指向技術規範，指出問題並非72-2，而是央行對「不動產放款集中度」及行庫內規的限制，導致公股銀雖未真正觸及上限，卻因額度吃緊不得不排撥。「全體比例26%上下早就卡死」、「真以為能用滿30%？」不少留言要求數據佐證，顯示市場對制度細節高度敏感。

也有理性派認為，政策若能確實把資源導向自住首購族，並嚴格禁止搭售，仍有助於改善民怨。部分網友則從投資角度切入，認為若政府真放寬水位，營建股或公股銀有望受惠，但目前仍須觀察配套執行力。

整體來看，彭金隆提出的「二原則」與「滾動式檢討」在網路上掀起兩極回應：支持者期待能讓真正的購屋需求獲得資金支援，批評者則擔心再度助長炒房、金融風險加劇。政策究竟能否落實到位，將成為後續觀察焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。