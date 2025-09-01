快訊

半導體業「一個人的武林」 台積電晶圓代工市占率首度站上七成

今天才上任！遭爆「丟表單給立委選拜會時間」 經長龔明鑫道歉了

解禁日本福島5縣市食品輸台限制 食藥署長：台灣人去日本吃得很開心

大盤下殺為何個股也跟著齊跌？網熱議：一鍵出清、羊群效應

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在股板發文詢問為何大盤殺盤時中小型股也會跟著下跌，引來熱議。中央社
網友在股板發文詢問為何大盤殺盤時中小型股也會跟著下跌，引來熱議。中央社

有網友在股板發文，疑惑為什麼每當外資殺盤時，不僅權值股下跌，就連中小型股票也會跟著瞬間下殺？他認為中小型股明明是內資主導，為何不逆勢操作，反而選擇跟風恐慌，甚至連「大家都不要賣不就不會跌」的想法也提出，引起眾多網友討論。

不少網友直言，這就是市場的集體行為「無腦空！」、「因為富喬之下無完卵」、「羊群效應」、「你不賣，他不賣，我先跑」、「因為多殺多」。

也有人指出主力與程式交易的影響「反正主力都程式交易 一起調節」、「一鍵出清」、「程式單在操作」、「程式按比例賣」。

更有網友用戲謔口吻回應「因為愛」、「量子糾纏」、「9:00前主力會在賴群相約一起殺盤」、「因為滑鼠連點不小心全都賣了」、「因為是大盤」。

還有人認為根本是投資知識不足「除了台積電 其他股票如果不一起大跌大盤要怎麼大跌」、「覆巢之下無完卵不是常識嗎」、「這種問題你可以問CHATGPT」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

大盤 台積電

延伸閱讀

黃仁勳為何急於短時間發展AI和機器人？真革命還是另一場泡沫

主動式ETF竄紅！00981A近月漲幅14.7％…擠下00919、00878成成交王

第一金發股息6萬3＋配股1680股！存股哥：再投入00919、00929壓低均價

00918三季累積殖利率有8.45％還是很高！棒棒：00919是否維持新高成焦點

相關新聞

大盤下殺為何個股也跟著齊跌？網熱議：一鍵出清、羊群效應

有網友在股板發文，疑惑為什麼每當外資殺盤時，不僅權值股下跌，就連中小型股票也會跟著瞬間下殺？他認為中小型股明明是內資主導，為何不逆勢操作，反而選擇跟風恐慌，甚至連「大家都不要賣不就不會跌」的想法也提出

黃仁勳為何急於短時間發展AI和機器人？真革命還是另一場泡沫

輝達執行長黃仁勳近年不斷推升AI與機器人發展，從伺服器晶片到機器人平台一路狂奔，卻有人質疑背後動機。PTT股板就有「半個業界人士」發文，直言電力不足、訂單起伏不定，卻仍被急迫拉高AI算力需求，「真的為

川普喊停近7億美元風電補助！網酸「反觀台灣還想追加預算」

美國川普政府再度對綠能出手。運輸部29日宣布，將終止或撤銷12項離岸風電建設案，共計6.79億美元（約新台幣207億元）的補助，資金將轉用於振興航運、升級港口設施。 這些補助案多由拜登政府時期核

台股周一不怕！「Buy and hold」已是顯學…大跌當折扣日？

台股周一根本不怕吧？原PO直言現在投資0050等市值型ETF已成顯學，大家都知道股市長期向上，大跌就是折扣日、週年慶，等於可以用更便宜的價格買到平常想買的東西。他認為其他什麼鬼故事跟重磅政策都是騙散戶

台積電傳「大整肅」？本土供應鏈緊張：高毛利、陸營收比重高恐遭汰

台積電2奈米傳出全面停用中國設備的同時，市場盛傳公司提前清查供應鏈，讓台灣半導體業界風聲鶴唳。外界解讀，這波鎖定的是台灣本土設備與材料廠商，高毛利與中國營收比重高者，最嚴重恐被排除在2026年採購名單

女股神伍德看好自駕商機⋯呼應谷月涵看漲！網卻酸聲不斷

方舟投資創辦人凱西．伍德（Cathie Wood）首度來台，直言當前市場正處於前所未見的牛市階段，並點名自駕技術未來十年將創造高達300兆台幣規模的商機。她同時強調AI是推動各產業的核心力量，特斯拉在Robotaxi市場將有「贏者全拿」的優勢。此番談話引發台灣網友熱烈討論，有人認為這與「反指標」寬量國際策略長谷月涵看好台股年底續漲的方向一致，也有人質疑伍德的看法是否過於樂觀。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。