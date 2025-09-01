大盤下殺為何個股也跟著齊跌？網熱議：一鍵出清、羊群效應

有網友在股板發文，疑惑為什麼每當外資殺盤時，不僅權值股下跌，就連中小型股票也會跟著瞬間下殺？他認為中小型股明明是內資主導，為何不逆勢操作，反而選擇跟風恐慌，甚至連「大家都不要賣不就不會跌」的想法也提出，引起眾多網友討論。

不少網友直言，這就是市場的集體行為「無腦空！」、「因為富喬之下無完卵」、「羊群效應」、「你不賣，他不賣，我先跑」、「因為多殺多」。

也有人指出主力與程式交易的影響「反正主力都程式交易 一起調節」、「一鍵出清」、「程式單在操作」、「程式按比例賣」。

更有網友用戲謔口吻回應「因為愛」、「量子糾纏」、「9:00前主力會在賴群相約一起殺盤」、「因為滑鼠連點不小心全都賣了」、「因為是大盤」。

還有人認為根本是投資知識不足「除了台積電 其他股票如果不一起大跌大盤要怎麼大跌」、「覆巢之下無完卵不是常識嗎」、「這種問題你可以問CHATGPT」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。