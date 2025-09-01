黃仁勳為何急於短時間發展AI和機器人？真革命還是另一場泡沫

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
PTT熱議黃仁勳急推AI與機器人，網友酸「商人賣東西，懂得喊價」。（路透）
輝達執行長黃仁勳近年不斷推升AI機器人發展，從伺服器晶片到機器人平台一路狂奔，卻有人質疑背後動機。PTT股板就有「半個業界人士」發文，直言電力不足、訂單起伏不定，卻仍被急迫拉高AI算力需求，「真的為了人類未來，還是為了公司營收？」

原PO回顧自身經驗，指出2023光通訊急單曾讓產業大賺，但2024上半年卻冷清，2025部分系統廠更沒新單，卻被市場繼續炒作。他質疑，短時間內急速推廣AI，只看見「裁員潮」與「AI製圖、AI語音」等應用，反而沒有看到足以支撐龐大算力需求的實際落地。

不少網友直接回應「商人賣東西，懂得喊價」、「比誰先搶佔市場阿，領先者有紅利的」，認為這就是典型商業競爭。也有人補充，「科技和工業演進 每一次都會造成失業啊 制度上有配套」、「要跟上 ai大躍進就配全民基本收入類似的制度」，把討論拉到更大的社會制度層面。

另一派則強調人口老化與缺工現實，直言「人口老化，人口多不等於勞動力」、「先進國家其實是缺勞動力的」，認為AI與機器人本就是必然趨勢。也有人酸言「老黃要賣鏟子呀」、「沒有需求就創造需求」，指出這更像是商業操作，炒熱題材才能撐起估值。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

