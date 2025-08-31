川普喊停近7億美元風電補助！網酸「反觀台灣還想追加預算」

美國川普政府再度對綠能出手。運輸部29日宣布，將終止或撤銷12項離岸風電建設案，共計6.79億美元（約新台幣207億元）的補助，資金將轉用於振興航運、升級港口設施。

這些補助案多由拜登政府時期核定，其中最大一筆是加州洪堡郡4.27億美元，另包括紐約史塔登島、維吉尼亞州諾福克及馬里蘭州巴爾的摩等地港口。雖然計畫內也涵蓋港口升級，但主要用途仍是為離岸風電渦輪機提供組裝空間。運輸部長達菲強調，這些資源應用於航運效益更高。

川普長期反對清潔能源，上任首日就暫停新風電案審批。近期更下令羅德島「革新風電廠」停工，該廠耗資62億美元、接近完工卻被喊停，讓當地政府與相關州份緊急提告，要求法院阻止停工令。

在PTT，許多網友冷嘲熱諷，留言一片「反觀」聲浪，不斷把話題拉回台灣。有人諷刺「大利多，台灣廠商要壟斷市場了」、「都來台灣吧，台灣愛的要死」，也有人直言「世紀騙局」、「快蓋完才停掉才是真浪費」。還有網友戲謔「煤 風 光 核 氣都不要啦，有蠟燭概念股嗎」。

