台股周一不怕！「Buy and hold」已是顯學…大跌當折扣日？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO主張0050等市值型ETF長期向上，呼籲把大跌視為折扣日並強調「Buy and hold」，網友則分成信心喊話與風險提醒兩派，焦點落在槓桿壓力、資金控管與心理素質。中央社
原PO主張0050等市值型ETF長期向上，呼籲把大跌視為折扣日並強調「Buy and hold」，網友則分成信心喊話與風險提醒兩派，焦點落在槓桿壓力、資金控管與心理素質。中央社

台股周一根本不怕吧？原PO直言現在投資0050等市值型ETF已成顯學，大家都知道股市長期向上，大跌就是折扣日、週年慶，等於可以用更便宜的價格買到平常想買的東西。他認為其他什麼鬼故事跟重磅政策都是騙散戶用的，過去每次大跌「沒有，真的沒有，真的都會回來，而且噴的更高」，重點只是時間問題。

原PO進一步呼籲大家不要被消息嚇退場，避免砍在低點買在高點，還引用JG名言「如果你回首過往，是不是每個買賣操作顛倒，其實都變成賺錢了。」最後以「Buy and hold!」作結，展現長期投資信念。

不少網友反對，質疑這是信心喊話，留言風向偏酸嗆，如「聽君一席話，如放一個屁」、「反串要註明」、「你現在是不是會怕」、「這種文出來壯膽的時候就是該下車了」、「夜盤不到1%就要出來信心喊話？？」。也有人點出現實面，「但事實就是一路向下的時候真的抱得住的人不多」、「槓桿仔很怕」。

也有網友認同長期觀點，支持逢回布局，語氣較為樂觀或中性，例如「把握低點」、「我ok 你先買」、「跌就是讓你買，愈跌愈買，有什麼好挫的」、「其實講的是對的 但下跌有幾個抱得住」、「美國經濟沒大問題，逢高總有人賣正常，個股表現吧」。亦有人提醒節奏與風險承受度，「希望大跌讓我買」、「怕的是沒錢可以加碼買更低價」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 市值型 0050元大台灣50

延伸閱讀

大盤回檔…AI ETF逆襲漲幅領先！00952熱度高漲 00962、00881也跟進

AI與新科技題材走強多點開花！00952近月漲幅領先 00935、009804同樣表現不俗

00918績效靠科技、00919重金融防守…市場熱議兩樣情！專家：00919估下周一宣布配息數字

00918已填息績效力壓00919！都明白：「金融股比例」是差異關鍵

相關新聞

川普喊停近7億美元風電補助！網酸「反觀台灣還想追加預算」

美國川普政府再度對綠能出手。運輸部29日宣布，將終止或撤銷12項離岸風電建設案，共計6.79億美元（約新台幣207億元）的補助，資金將轉用於振興航運、升級港口設施。 這些補助案多由拜登政府時期核

台股周一不怕！「Buy and hold」已是顯學…大跌當折扣日？

台股周一根本不怕吧？原PO直言現在投資0050等市值型ETF已成顯學，大家都知道股市長期向上，大跌就是折扣日、週年慶，等於可以用更便宜的價格買到平常想買的東西。他認為其他什麼鬼故事跟重磅政策都是騙散戶

台積電傳「大整肅」？本土供應鏈緊張：高毛利、陸營收比重高恐遭汰

台積電2奈米傳出全面停用中國設備的同時，市場盛傳公司提前清查供應鏈，讓台灣半導體業界風聲鶴唳。外界解讀，這波鎖定的是台灣本土設備與材料廠商，高毛利與中國營收比重高者，最嚴重恐被排除在2026年採購名單

女股神伍德看好自駕商機⋯呼應谷月涵看漲！網卻酸聲不斷

方舟投資創辦人凱西．伍德（Cathie Wood）首度來台，直言當前市場正處於前所未見的牛市階段，並點名自駕技術未來十年將創造高達300兆台幣規模的商機。她同時強調AI是推動各產業的核心力量，特斯拉在Robotaxi市場將有「贏者全拿」的優勢。此番談話引發台灣網友熱烈討論，有人認為這與「反指標」寬量國際策略長谷月涵看好台股年底續漲的方向一致，也有人質疑伍德的看法是否過於樂觀。

三菱退出風電計畫！網反酸台灣「只靠吸血台電」：全民買單拚綠電

日本三菱商事宣布因成本飆升超過預期兩倍，已無法確保獲利，決定退出原定在秋田、千葉海域推動的海上風電計畫。這對日本政府再生能源政策是一大挫折，社長中西勝也更公開致歉，坦言辜負地方期待。

三星傳結盟英特爾抗衡台積電！網酸「魯蛇聯盟」：難掀波瀾

三星與英特爾傳出完成最終審核，可能在先進封裝領域結盟，藉此縮小與台積電的差距。知情人士透露，三星此舉除了強化技術合作外，也有助取悅川普政府，降低潛在關稅風險。由於英特爾近年晶圓代工事業虧損不斷，加上玻璃基板與BEOL等關鍵封裝技術仍待突破，市場關注三星投資是否能帶來轉機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。