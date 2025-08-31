台股周一不怕！「Buy and hold」已是顯學…大跌當折扣日？

台股周一根本不怕吧？原PO直言現在投資0050等市值型ETF已成顯學，大家都知道股市長期向上，大跌就是折扣日、週年慶，等於可以用更便宜的價格買到平常想買的東西。他認為其他什麼鬼故事跟重磅政策都是騙散戶用的，過去每次大跌「沒有，真的沒有，真的都會回來，而且噴的更高」，重點只是時間問題。

原PO進一步呼籲大家不要被消息嚇退場，避免砍在低點買在高點，還引用JG名言「如果你回首過往，是不是每個買賣操作顛倒，其實都變成賺錢了。」最後以「Buy and hold!」作結，展現長期投資信念。

不少網友反對，質疑這是信心喊話，留言風向偏酸嗆，如「聽君一席話，如放一個屁」、「反串要註明」、「你現在是不是會怕」、「這種文出來壯膽的時候就是該下車了」、「夜盤不到1%就要出來信心喊話？？」。也有人點出現實面，「但事實就是一路向下的時候真的抱得住的人不多」、「槓桿仔很怕」。

也有網友認同長期觀點，支持逢回布局，語氣較為樂觀或中性，例如「把握低點」、「我ok 你先買」、「跌就是讓你買，愈跌愈買，有什麼好挫的」、「其實講的是對的 但下跌有幾個抱得住」、「美國經濟沒大問題，逢高總有人賣正常，個股表現吧」。亦有人提醒節奏與風險承受度，「希望大跌讓我買」、「怕的是沒錢可以加碼買更低價」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。