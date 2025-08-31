台積電傳「大整肅」？本土供應鏈緊張：高毛利、陸營收比重高恐遭汰
台積電2奈米傳出全面停用中國設備的同時，市場盛傳公司提前清查供應鏈，讓台灣半導體業界風聲鶴唳。外界解讀，這波鎖定的是台灣本土設備與材料廠商，高毛利與中國營收比重高者，最嚴重恐被排除在2026年採購名單之外。
有業者指出，部分供應商上半年毛利率維持在三成以上，甚至超過六成，比台積電自身的58%還高，也因此被視為有「降價空間」。傳出台積第四季起啟動2026年採購，毛利率偏高的廠商將承受最多15%的削價壓力。同時，清查項目還包含中國營收比重，已有業者傳出遭砍單。
對此，台積電回應媒體強調，採購價格的議定依市場供需與產品性價比決定，並持續強化與在地供應商合作。官方說法雖希望安撫，但市場仍憂心，政府力推的「半導體在地化」與「去中化」政策，恐因台積電大動作清查而增添變數。
在PTT股板，許多網友直言「賺那麼多代表可以砍」、「不準你毛利比GG高」、「講一堆就是要殺價了」，認為此舉根本是砍價訊號；也有人酸「台積蘋果化了，學會控管壓榨供應鏈」、「伴G如伴虎」、「又要殺自己人惹Q」，點出供應商長期在弱勢地位的無奈。
也有網友持相反看法，認為「台積這樣是對的 要幫股東賺更多錢啊」、「毛利太高的供應商如果能降價 對台積都是好事」、「建立、強化非紅供應鏈本來就是正確目標」，將這波動作解讀為合理的商業考量與國際趨勢下的必然選擇。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
