台大生求職自曝「1件事」 胡采蘋笑：講話都敢大聲

台積電被譽為「護國神山」，除了是不少人求職的首選，也是投資人的首要目標。財經網紅胡采蘋在臉書透露公司來了一位新人，她問對方有什麼投資經驗，這名新人直言自己擁有480元的台積電股票，讓胡采蘋笑說「很敢大聲」。

胡采蘋在臉書「Emmy追劇時間」表示，公司最近來了一位台大工管的求職者，對方透露對研究員職位很有興趣，也有很多買股票的經驗，還會做短片，一直很想做產業研究，因此很希望能進到胡采蘋的公司上班。

胡采蘋心想對方應該是有對她做過一番研究，於是提了一些問題，例如：有買過什麼股票、當初為什麼買、做了哪些research、喜歡哪些產業等等，這名求職者很熱烈地表示，「我有480的台積電！」讓胡采蘋聽了忍不住笑說，「講話都敢大聲耶」。

貼文引起眾人熱議，「我看成有480張台積電」、「年輕人480抱得住也很讚！年長的，幾十元時抱不住，就被洗掉了」、「現在有480台積電講話都可以很大聲」、「年輕人能買在480真的猛」、「480元一股的台積電，表示入場時間早，還抱得住」、「我有6X的台積電，可以去面試應徵打掃清潔阿桑嗎？」、「480這個梯次真的可以錄取了」、「下次面試問題，幾塊進的台積」。

台積電今（28）日開低走低，早盤以1,185元開出， 下跌5元，最後一盤爆出5,668張賣單，一口氣壓低15元股價，以28日最低的1,160元收盤，如480元時入手一張台積電，則至今股票價差就可獲利68萬元

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。