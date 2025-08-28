快訊

台新新光金高層人事新布局 吳昕豪任新壽董事、尚瑞強任新光銀董事

獨／卓揆水龍頭能開多大？八大行庫7月底房貸餘額僅淨增近2400億元

陳歐珀涉收賄逾463萬不認「喬」法案 法官裁定今起再押3個月

台大生求職自曝「1件事」 胡采蘋笑：講話都敢大聲

聯合新聞網／ 綜合報導
胡采蘋透露公司來了一名求職者，她詢問有什麼投資經驗，對方透露自己有「480元買進的台積電」。 示意圖／ingimage
胡采蘋透露公司來了一名求職者，她詢問有什麼投資經驗，對方透露自己有「480元買進的台積電」。 示意圖／ingimage

台積電被譽為「護國神山」，除了是不少人求職的首選，也是投資人的首要目標。財經網紅胡采蘋在臉書透露公司來了一位新人，她問對方有什麼投資經驗，這名新人直言自己擁有480元的台積電股票，讓胡采蘋笑說「很敢大聲」。

胡采蘋在臉書「Emmy追劇時間」表示，公司最近來了一位台大工管的求職者，對方透露對研究員職位很有興趣，也有很多買股票的經驗，還會做短片，一直很想做產業研究，因此很希望能進到胡采蘋的公司上班。

胡采蘋心想對方應該是有對她做過一番研究，於是提了一些問題，例如：有買過什麼股票、當初為什麼買、做了哪些research、喜歡哪些產業等等，這名求職者很熱烈地表示，「我有480的台積電！」讓胡采蘋聽了忍不住笑說，「講話都敢大聲耶」。

貼文引起眾人熱議，「我看成有480張台積電」、「年輕人480抱得住也很讚！年長的，幾十元時抱不住，就被洗掉了」、「現在有480台積電講話都可以很大聲」、「年輕人能買在480真的猛」、「480元一股的台積電，表示入場時間早，還抱得住」、「我有6X的台積電，可以去面試應徵打掃清潔阿桑嗎？」、「480這個梯次真的可以錄取了」、「下次面試問題，幾塊進的台積」。

台積電今（28）日開低走低，早盤以1,185元開出， 下跌5元，最後一盤爆出5,668張賣單，一口氣壓低15元股價，以28日最低的1,160元收盤，如480元時入手一張台積電，則至今股票價差就可獲利68萬元

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台大 求職 股票 胡采蘋 台積電

延伸閱讀

台積電2奈米洩密案 東京威力科創：資料未流向第三方

這檔個股被高盛視為「最被低估的AI受惠股」 股價有望重新評價

台積電2奈米機密外洩案 日本TEL：未發現資訊外洩至第3方

台積電權重拉高至34％UP！老牛：00922讓你小錢也能卡位半導體浪潮

相關新聞

台大生求職自曝「1件事」 胡采蘋笑：講話都敢大聲

台積電被譽為「護國神山」，除了是不少人求職的首選，也是投資人的首要目標。財經網紅胡采蘋在臉書透露公司來了一位新人，她問對方有什麼投資經驗，這名新人直言自己擁有480元的台積電股票，讓胡采蘋笑說「很敢大聲」。

他困惑200%飆股為何財報股利都超爛？ 網挖昔「家具妖股」8元衝到60元

台股站上2萬4關卡，隨著輝達（NVIDIA）財報及財測出爐，外界原本預期應可帶動台股一波漲勢，不過台股今日收盤卻大跌逾280點，…

美財長點名台積電是「風險」！不會入股輝達…網人間清醒：原來台灣非美國夥伴

美國財政部長貝森特27日受訪表示，美國無意入股輝達，因為「輝達不需要金援」，但同時直言台灣及台積電主宰晶片產業對美國構成安全風險。此言一出，再度引發外界對「矽盾」的疑慮。 美國近期宣布入股英特爾

泓德能源捲弊案掀震盪！「綠能全綠」網看傻：現在逃來得及嗎？

綠能產業爆出重大弊案！泓德能源總經理周仕昌涉嫌行賄遭檢調約談，以100萬元交保；經濟部綠能科技推動中心前副執行長、被稱為「小英男孩」的鄭亦麟則遭聲押禁見。消息一出，不僅拖累泓德能源股價重挫，森崴能源、雲豹能源等綠能族群同步下跌，市場信心明顯受創。PTT網友也議論紛紛，直呼「綠能全綠了，慘到不行」。

立委提「放棄美國市場」 謝金河示警死更快！網酸天兵言論

台美關稅戰升溫，部分藍白立委拋出「乾脆放棄美國市場」的主張，引發輿論譁然。財信傳媒董事長謝金河26日則透過數字分析指出，美國是台灣出口最大市場，去年對美順差高達739億美元，今年更上看千億，若放棄美國市場，將直接斷送台灣半導體及資通訊產業命脈，恐怕「會死得更快」。消息被轉貼至PTT股板後，掀起一片熱烈討論。

美規車零關稅恐變漲價？網怒批：台灣玩法「賣不掉加價賣」

美規車零關稅納入台美談判範圍，原被視為消費者期待利多，不料部分業者卻警告，受限美國零組件高關稅，未來新車可能「不降反漲」。消息曝光後引發市場譁然，台北港塞滿進口車卻買氣冷清，PTT網友更直呼「果然台灣有台灣的玩法」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。