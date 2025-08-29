三菱退出風電計畫！網反酸台灣「只靠吸血台電」：全民買單拚綠電

日本三菱商事宣布因成本飆升超過預期兩倍，已無法確保獲利，決定退出原定在秋田、千葉海域推動的海上風電計畫。這對日本政府再生能源政策是一大挫折，社長中西勝也更公開致歉，坦言辜負地方期待。

一名網友在PTT轉貼新聞時感嘆，連技術領先的三菱都認為風電難以經營獲利，質疑台灣廠商憑什麼能撐下去，甚至直言「台灣風電只能靠吸台電，全民血汗錢買單」。

貼文引起眾多留言，不少人直批「世紀騙局」，直言風電缺乏經濟效益，只是政治口號。網友諷刺「雲豹：笑死，綠電哪是這樣玩的」、「風力到頭來就是一場空」，甚至認為廠商只是趁補助撈一票，「成本高到離譜，除非政府無止境撒錢補助，不然根本玩不起來」。

也有網友拿台灣案例對比，質疑國內相關業者的競爭力。「上緯、中鋼技術會比三菱強？」、「只有靠顏色正確才有標案可接」，有人更直言「掏空台電、中鋼」才是真實寫照。部分留言直酸，台灣風電計畫背後就是「把錢從台電洗出來」，批評政策方向錯誤，最終只是全民買單。

另一派則點出結構性問題，認為中國才有完整供應鏈與低廉人力，可以壓低風電成本，其他國家難以競爭。「沒有中國製造很難壓低成本」、「全世界能玩得起的只有中國」，不少人認為小島型國家硬推風電不切實際，長遠只能靠核能或其他能源補足。

雖然仍有少數聲音提醒不能一竿子打翻，認為再生能源本身價值不容忽視，但多數討論已將焦點放在台灣政策上。網友普遍憂心，若連三菱都敗退，台灣執意「一條路走到黑」，恐怕最後只剩政治與財務爭議，難見真正的能源轉型成果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。