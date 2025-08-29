三星傳結盟英特爾抗衡台積電！網酸「魯蛇聯盟」：難掀波瀾

三星與英特爾傳出完成最終審核，可能在先進封裝領域結盟，藉此縮小與台積電的差距。知情人士透露，三星此舉除了強化技術合作外，也有助取悅川普政府，降低潛在關稅風險。由於英特爾近年晶圓代工事業虧損不斷，加上玻璃基板與BEOL等關鍵封裝技術仍待突破，市場關注三星投資是否能帶來轉機。

一名網友在PTT轉貼新聞時感嘆，美國過去最忌諱大型企業結盟搞托拉斯，如今卻為削弱台灣半導體優勢「無所不用其極」。

文章一出引發股板熱烈回應。部分網友認為這是「鬼故事又來了」，直指兩家企業各懷鬼胎，難以真正發揮綜效，諷刺這是「魯蛇聯盟」、「弱弱聯手」。有人笑稱「1+1不會大於2，只會互扯後腿」，甚至認為三星與英特爾更可能「互相背刺」，難以構成對台積電的實質威脅。

另一派網友則解讀這對台積電反而是利多，「至少台積不用去救英特爾」、「這樣離被貼上壟斷標籤又遠了點」。有人引用武俠梗形容「六大門派圍攻光明頂還是被張無忌打爆」，暗指即便競爭者聯手，台積電依然能穩坐龍頭。也有人直言「三英戰台積？結果還是GG躺贏」。

不過，也有部分留言點出背後的政治意味，認為三星此舉是被美國逼著投資，「靠政治力最快」、「這是川普要的供應鏈安全牌」。有人提醒三星與英特爾都背負各自問題，合作恐怕只是「象徵意義大於實質效果」。

整體而言，網友多半對這樁「強強聯手」不以為然，認為兩家技術落後的公司難以真正動搖台積電的領先地位。許多人將其視為國際政治操作下的「表面結盟」，更多人甚至以調侃口吻看待，直指「兩個手下敗將合在一起，還是手下敗將」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。