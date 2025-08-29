台積電目標價喊到1740元！網酸「出貨文」喊價大賽開打

里昂證券最新報告看好台積電長線發展，直言其在AI與先進製程中的關鍵地位未被股價完全反映，給予「優於大盤」評等，更直接將目標價上調至1,740元，遠高於外資普遍1,370至1,400元的預測區間。報告指出，無論是ASIC發展、輝達持續領先，或AMD挑戰市場版圖，台積電都將是最大受惠者。

不過，有網友在PTT分享新聞時卻笑稱「TSM越喊越高了，1740元」，並擔憂川普三不五時攪局，讓股價可能難以快速上攻，甚至受輝達盤後走勢拖累。

此言論在股板引來熱議，不少網友對里昂喊價持保留態度，認為這類高目標價有「出貨文」之嫌。有人嘲諷「喊了你先買啊」、「不到兩千，一張不賣」，也有人戲謔「740見」、「先殺回700再到1700對吧」。部分網友乾脆搞笑加碼，「我喊3000」、「再大你5000」、「上看9999」，將討論變成一場喊價大賽。

另一批網友則認為預測過於誇張，「1350都還沒到，太唬爛了」、「太高了吧，先看1400再說」，認為應該循序漸進觀察。也有人直言「台股已經是2330的形狀，要怎麼優於大盤」，質疑台積電若一路上漲，其他供應鏈是否會因此受害。

但仍有網友表態看多，認為「有錢就買GG，放久一定贏」、「買了就放到退休」，強調台積電是台股最穩健的核心標的。也有人援引美股本益比推算，指出若放在美國市場，台積電估值本可更高，隱含長期上漲空間。

整體來看，里昂的1,740元目標價引發兩極反應，一方面凸顯台積電在全球AI與晶圓代工的龍頭地位備受期待，另一方面卻也被網友質疑是「喊高吸引接盤」。無論是認真分析還是戲謔喊價，討論熱度再度印證台積電在股市中無可取代的關注度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。