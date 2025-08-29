股民重壓聯電慘賠！網冷酸「早該買大哥」：不如改壓0050

台股28日指數終場大跌283.45點、收24,236.45點28日最低點。一名網友在PTT股板發文，表示自己以均價45元重壓約50張聯電，原本從獲利抱到如今慘遭套牢，每下跌一元便加碼攤平五張，卻仍越攤越深。他苦惱在台股大多頭環境下，自己卻因重押聯電而虧損，直呼「聯電這麼好的公司不至於這麼衰吧」，並擔心最終落得如同「友達哥」般長期套牢的命運。

不少網友對此回應冷峻，直言「不是聯電怎麼了，是你怎麼了」，認為發文者對產業趨勢缺乏理解。有人點出，中國大量補貼成熟製程晶圓廠，聯電獲利遭到壓縮，市佔率與毛利率連年下滑，「成熟製程早就沒有競爭優勢」，批評他誤以為聯電是穩健投資標的。也有人提醒，晶圓代工競爭格局明顯，資金與技術全面集中在台積電，直言「有大哥不買，去買二哥？」。

另一派網友則從操作面建議，認為發文者不該盲目攤平，「同樣的錢拿去買0050不是更好」、「個股攤平風險太大」，建議轉向ETF或乾脆換股操作，降低資金壓力。有人感嘆「股市最忌攤平」，也有人直白批評「你錢太多，沒人這樣玩的」。

不少留言更直接否定聯電的長期價值，有人酸「聯電這麼好的公司？你是不是誤會了什麼」、「它早就是垃圾雜魚股」，甚至有人喊「下看10元」，認為公司股價高估且產業缺乏未來性。也有人諷刺說，買聯電只是「為了領咖波貓紀念品」，暗指投資價值有限。

雖然多數回覆偏向唱衰，但也有少數網友緩頰，認為聯電仍在獲利，只是現階段資金不在這個族群，未來或許還有殖利率題材可炒。也有人安慰「三年內要賺回來不難」，但整體討論氛圍仍以批評居多。整串留言顯示，在AI題材與先進製程大放異彩的行情下，選錯標的確實讓投資人壓力沉重，市場對聯電的前景普遍悲觀。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。