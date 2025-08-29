女股神伍德看好自駕商機⋯呼應谷月涵看漲！網卻酸聲不斷

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
方舟投資（ARK Invest）創辦人暨執行長凱西伍德（Cathie Wood）（左），應中國信託投信邀請來台開講。右爲中信投信投資部協理唐祖蔭。記者藍鈞達/攝影
方舟投資創辦人凱西．伍德（Cathie Wood）首度來台，直言當前市場正處於前所未見的牛市階段，並點名自駕技術未來十年將創造高達300兆台幣規模的商機。她同時強調AI是推動各產業的核心力量，特斯拉在Robotaxi市場將有「贏者全拿」的優勢。此番談話引發台灣網友熱烈討論，有人認為這與「反指標」寬量國際策略長谷月涵看好台股年底續漲的方向一致，也有人質疑伍德的看法是否過於樂觀。

伍德在演講中指出，雖然全球市場受關稅等政策影響出現震盪，但多頭走勢依然存在。她認為川普的法規鬆綁有助於醫療、加密貨幣等領域發展，為創新企業提供良好環境。方舟投資今年以來的ARKK ETF漲幅已超過32%，跑贏美股四大指數，進一步凸顯其投資理念的吸引力。她更強調AI是提升生產力的關鍵，若企業不積極運用，將會喪失競爭力。

一名網友在PTT轉貼新聞並評論，伍德此番言論與谷月涵預期台股年底仍將上漲的看法相呼應，直言「牛市還有戲」。他也打趣表示，伍德依舊緊緊抱著特斯拉，展現對該股的長期信心，讓不少投資人關注是否意味市場行情仍有上攻空間。

然而，多數網友對伍德的訪談抱持懷疑態度，留言以「女韭神」、「女賭客」揶揄她，直指其經常「帶賽」科技股行情，有人甚至笑稱「她來台灣就是來巡視韭菜田」。不少人悲觀喊話「遊戲結束了」、「台股 over」、「丸了」，認為新聞一出反而象徵市場可能見頂。另有網友酸特斯拉Robotaxi的競爭力不明顯，質疑伍德一再重壓該股的合理性。

除了批評聲浪，也有部分網友把伍德與谷月涵、謝金河等知名反指標人物並列，戲稱若幾位名嘴同台，必定是「財經四天王」的世紀場面。另有人嘲諷「自駕300兆市場包括殯葬業」、「米國8zz」等，甚至貼圖戲謔她過去對Zoom等個股過度樂觀的預測。雖然仍有人相信「跟著伍德走準沒錯」，但更多留言透露出股民的焦慮，認為這場「女股神」訪台的發言，更像是一場最後的狂歡。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

伍德 台股 韭菜 貨幣 川普 特斯拉 科技股 谷月涵

