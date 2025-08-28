快訊

北市抽驗蔬果殘留農藥！兄弟大飯店蘭花廳、金馥記脆皮烤鴨上榜

奪命影像曝！大貨車沒拉手煞倒退嚕 司機車後撿東西被夾死

開箱文／Pixel 10 Pro XL變演唱會神器！實測100倍AI變焦招牌超清楚

聽新聞
0:00 / 0:00

他困惑200%飆股為何財報股利都超爛？ 網挖昔「家具妖股」8元衝到60元

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇為何股價短時間飆得很厲害的公司，財報和股利都很差？示意圖／AI生成
一名網友好奇為何股價短時間飆得很厲害的公司，財報和股利都很差？示意圖／AI生成

台股站上2萬4關卡，隨著輝達（NVIDIA）財報及財測出爐，外界原本預期應可帶動台股一波漲勢，不過台股今日收盤卻大跌逾280點，輝達相關概念股也走弱。一名網友近日好奇提問，「為什麼有些股票會短時間成長200%？」文章底下有不少人紛紛示警回應。

原po在Dcard發文表示不解，最近觀察到某些股票從40元漲到80元，有的從70漲到120元，或連續3天漲停，但他完全不敢買。他指出，這些短期內快速上漲的股票，公司的財務、股利也都很差，交易量有的是500、有的是3000，令人好奇是在漲什麼？

文章一出，有人建議原po看日交易量萬張再買，並直言「這就是吸引散戶入場準備倒貨給別人去接盤的，「很多有內線消息都差不多在10-20元那時候就屯好貨，有主力炒就上去，等套利差不多了就開始倒出來」、「曾有一個做家具的地方工廠居然可以從8元衝到50-60元，最後變成全額交割」。

還有人舉近期金居爆發內鬼洩密案的例子，「金居第一次漲停從50幾漲到60幾，一直看到90幾也是沒買，現在214了，大家都說跟國巨當時一樣，就是一直漲」。

「當你發現在觀望的股票狂噴的時候，主力早就建倉很久了，就算誰報牌或誰推薦，他們的成本價也跟你不一樣」、「漲什麼？大家搶著買就會把股價推上去啊！至於股價要漲到哪邊去，就看市場熱度要到哪，有人願意追價買，就繼續漲，反之，跌停的時候一定也是人踩人」。

甚至有人認為，「股市玩的是心態，以為看營收獲利來玩的嗎？不然滿街都是有錢人了」、「就是用錢堆上去的，有些跟基本面已經沒關係了，那些大戶很多都低位買進來等飆的」、「你不敢買的，別人都放進去了，資金勇敢冒險，不承擔風險沒有利潤」、「台灣人喜歡炒爛股，獲利什麼都嘛不看」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

他困惑200%飆股為何財報股利都超爛？ 網挖昔「家具妖股」8元衝到60元

台股站上2萬4關卡，隨著輝達（NVIDIA）財報及財測出爐，外界原本預期應可帶動台股一波漲勢，不過台股今日收盤卻大跌逾280點，…

美財長點名台積電是「風險」！不會入股輝達…網人間清醒：原來台灣非美國夥伴

美國財政部長貝森特27日受訪表示，美國無意入股輝達，因為「輝達不需要金援」，但同時直言台灣及台積電主宰晶片產業對美國構成安全風險。此言一出，再度引發外界對「矽盾」的疑慮。 美國近期宣布入股英特爾

泓德能源捲弊案掀震盪！「綠能全綠」網看傻：現在逃來得及嗎？

綠能產業爆出重大弊案！泓德能源總經理周仕昌涉嫌行賄遭檢調約談，以100萬元交保；經濟部綠能科技推動中心前副執行長、被稱為「小英男孩」的鄭亦麟則遭聲押禁見。消息一出，不僅拖累泓德能源股價重挫，森崴能源、雲豹能源等綠能族群同步下跌，市場信心明顯受創。PTT網友也議論紛紛，直呼「綠能全綠了，慘到不行」。

立委提「放棄美國市場」 謝金河示警死更快！網酸天兵言論

台美關稅戰升溫，部分藍白立委拋出「乾脆放棄美國市場」的主張，引發輿論譁然。財信傳媒董事長謝金河26日則透過數字分析指出，美國是台灣出口最大市場，去年對美順差高達739億美元，今年更上看千億，若放棄美國市場，將直接斷送台灣半導體及資通訊產業命脈，恐怕「會死得更快」。消息被轉貼至PTT股板後，掀起一片熱烈討論。

美規車零關稅恐變漲價？網怒批：台灣玩法「賣不掉加價賣」

美規車零關稅納入台美談判範圍，原被視為消費者期待利多，不料部分業者卻警告，受限美國零組件高關稅，未來新車可能「不降反漲」。消息曝光後引發市場譁然，台北港塞滿進口車卻買氣冷清，PTT網友更直呼「果然台灣有台灣的玩法」。

川普自稱手握「毀滅中國」底牌！網揶揄：例行嘴砲

美國總統川普日前放話，強調自己手中握有「驚人的好牌」，若打出即可「毀滅中國」，但他表示不會使用這些手段。此言一出引發外界議論，PTT股板也隨即熱議，有網友揶揄這只是例行性的嘴砲發言，更有人直言「不敢打出來，等於沒有牌」，認為不過是政治場上的話術操作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。