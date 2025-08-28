他困惑200%飆股為何財報股利都超爛？ 網挖昔「家具妖股」8元衝到60元

台股站上2萬4關卡，隨著輝達（NVIDIA）財報及財測出爐，外界原本預期應可帶動台股一波漲勢，不過台股今日收盤卻大跌逾280點，輝達相關概念股也走弱。一名網友近日好奇提問，「為什麼有些股票會短時間成長200%？」文章底下有不少人紛紛示警回應。

原po在Dcard發文表示不解，最近觀察到某些股票從40元漲到80元，有的從70漲到120元，或連續3天漲停，但他完全不敢買。他指出，這些短期內快速上漲的股票，公司的財務、股利也都很差，交易量有的是500、有的是3000，令人好奇是在漲什麼？

文章一出，有人建議原po看日交易量萬張再買，並直言「這就是吸引散戶入場準備倒貨給別人去接盤的，「很多有內線消息都差不多在10-20元那時候就屯好貨，有主力炒就上去，等套利差不多了就開始倒出來」、「曾有一個做家具的地方工廠居然可以從8元衝到50-60元，最後變成全額交割」。

還有人舉近期金居爆發內鬼洩密案的例子，「金居第一次漲停從50幾漲到60幾，一直看到90幾也是沒買，現在214了，大家都說跟國巨當時一樣，就是一直漲」。

「當你發現在觀望的股票狂噴的時候，主力早就建倉很久了，就算誰報牌或誰推薦，他們的成本價也跟你不一樣」、「漲什麼？大家搶著買就會把股價推上去啊！至於股價要漲到哪邊去，就看市場熱度要到哪，有人願意追價買，就繼續漲，反之，跌停的時候一定也是人踩人」。

甚至有人認為，「股市玩的是心態，以為看營收獲利來玩的嗎？不然滿街都是有錢人了」、「就是用錢堆上去的，有些跟基本面已經沒關係了，那些大戶很多都低位買進來等飆的」、「你不敢買的，別人都放進去了，資金勇敢冒險，不承擔風險沒有利潤」、「台灣人喜歡炒爛股，獲利什麼都嘛不看」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。