美財長點名台積電是「風險」！不會入股輝達…網人間清醒：原來台灣非美國夥伴

美國財政部長貝森特27日受訪表示，美國無意入股輝達，因為「輝達不需要金援」，但同時直言台灣及台積電主宰晶片產業對美國構成安全風險。此言一出，再度引發外界對「矽盾」的疑慮。

美國近期宣布入股英特爾近一成股權，強化半導體戰略布局。貝森特則透露，未來可能擴及造船等產業，但尚未決定是否涉入軍工業。他強調，輝達本身財務健全，無須政府金援；至於台灣半導體產能過度集中，對美國而言「是一種安全風險」。

此外，貝森特也提到，將向川普總統推薦新任聯準會主席人選，最快秋季揭曉；並批評Fed自2008年金融海嘯後偏離核心使命，呼籲回歸本質。

此番言論引爆熱議，不少人直言「原來我們是風險不是夥伴」、「果然沒把我們當盟友」。也有網友不滿「垃圾美國人」、「就自己去市場買啊」。

另一派則試著從美國立場思考，認為「站在美國人的角度很合理的想法」、「中國主宰稀土不也是風險，美國只是怕被掐住」。

也有網友反諷「成功就是國安風險？」、「不然你去找三星或英特爾啊」、「有種美國自己做」。更有人點破：「嫌貨才是買貨人，美國越嫌台積電，反而證明依賴更深。」

