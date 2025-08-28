國泰投信「買美債不會虧」遭抓包挨罰！網笑酸：害郭哲榮買一堆
金融監督管理委員會開罰！國泰投信委託網路行銷公司，在論壇以帳號留言強調「買美債虧損的可能性是零，只要放夠久，光領息就回本了」，被認定違反廣告法規，誤導投資人以為「保證獲利」。金管會依規裁罰新台幣60萬元，並予以糾正。
根據金管會公布的裁罰書，今年2月檢查局發現，國泰投信透過「網讚策略公司」與「微醺媒體有限公司」進行網路操作，內容誤導投資人誤信美債ETF「保證安全、不會虧損」，涉及違反《證券投信事業管理規則》及《金融業廣告辦法》。
金管會強調，金融商品皆具風險，不得以保證獲利之名義進行宣傳。
事件曝光後，網友反應呈現兩極化。一部分人質疑金管會是否「選擇性執法」，直言「只有國泰被抓？元大沒被罰嗎，只有國泰被抓到？」也有人嘲諷「這樣看起來好像啥壞事國泰都+1」，認為不應僅針對單一投信。
同時，也有網友把矛頭轉向市場上的投顧與分析師，點名「害對折（指分析師郭哲榮）買一堆」、「對折套到死還敬他一條漢子，但解套+2000萬日子不知道還要多久」。另一派則聚焦在商品風險，提醒「美債ETF不是美債，這不是同一個東西」、「直債放到到期或許不虧，但ETF中途價格波動很大」，呼籲投資人不要被簡化的口號誤導。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
