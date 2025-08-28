國泰投信「買美債不會虧」遭抓包挨罰！網笑酸：害郭哲榮買一堆

美國總統川普日前放話，強調自己手中握有「驚人的好牌」，若打出即可「毀滅中國」，但他表示不會使用這些手段。此言一出引發外界議論，PTT股板也隨即熱議，有網友揶揄這只是例行性的嘴砲發言，更有人直言「不敢打出來，等於沒有牌」，認為不過是政治場上的話術操作。

2025-08-28 07:58