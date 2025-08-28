台股漲勢難解？網點出關鍵「別猜漲跌」力勸：長期買進ETF

台股近來在利空消息環伺下卻持續反彈，讓部分投資人直呼「看不懂」。一名網友在PTT發文表示，自己原本預期大盤會進入跌深熊市，甚至準備現金攤平到萬七，但沒想到指數又逼近前高，讓他困惑該觀望還是提前布局。然而，另一名網友的回覆，卻獲得不少共鳴，強調重點不在於猜測行情，而是「紀律操作」。

這位回文者分析，台股續漲可能來自「籌碼安定」、「降息預期」及「箱型區間震盪」等原因，更提到市場多空聲音並存，行情常在半信半疑中成長。他直言，投資人最該注意的不是外界如何解讀，而是自身是否按照紀律操作。他舉例，自己依紀律出清 2354、3033、8390、6271 等股票皆獲利落袋，再度布局 3033 與 2615 也能安全下莊。相反地，若總想「猜漲跌」或「賭運氣」，長期下來恐難避免被市場淘汰。

該網友更警告，「減碼是按照紀律，不減碼又是依照什麼？」他提醒，市場充斥許多「毒雞湯」：例如「追高沒問題」、「買回來就好」或「看EPS、淨值就能判斷股價」，但最終被套在山頂的通常是散戶。他強調，股市與經濟並非絕對同步，短期指標過熱或經濟低迷，都不代表股市會立即反轉。

這番「紀律至上」的回應引來熱烈回覆，不少人力挺，「ETF長期買進，需要錢再賣，真的那麼難懂嗎？」、「推紀律！」也有人直言「追高不是問題，問題是失敗卻不走」，呼應操作心態的重要性。部分網友則強調「0050無腦多」或「定期定額最穩健」，認為與其焦慮判斷行情，不如專注於長期投資策略。

整體來看，雖然原PO感嘆台股走勢難以理解，但更多網友贊同回文者的觀點：市場永遠充滿不確定，唯有建立並遵守紀律，才能在多空交錯的震盪中長期生存。正如有人總結，「看不懂就對了，繼續依照規則走，才不會被抬出場。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。