立委提「放棄美國市場」 謝金河示警死更快！網酸天兵言論

台美關稅戰升溫，部分藍白立委拋出「乾脆放棄美國市場」的主張，引發輿論譁然。財信傳媒董事長謝金河26日則透過數字分析指出，美國是台灣出口最大市場，去年對美順差高達739億美元，今年更上看千億，若放棄美國市場，將直接斷送台灣半導體及資通訊產業命脈，恐怕「會死得更快」。消息被轉貼至PTT股板後，掀起一片熱烈討論。

一名網友在PTT發文感嘆指出，美國顯然需要台灣的半導體與資通訊供應鏈，但其他傳統產業恐怕只能被犧牲。他語帶無奈地寫道：「今年對美順差越來越大，看起來美國需要台灣的半導體資通訊，其他產業就只能犧牲了QQ。」這番感想引來眾多網友回應，有人直言「不賺美國錢會餓死」、「韓國都跪著進市場，台灣怎麼可能放棄？」。

不少留言狠酸「放棄美國市場」的構想，痛批是天兵言論，有人質疑「哪個天才立委提出的？」、「日韓都花數十兆想打進去，有人卻要主動退出？」甚至直白噓聲「智障言論」。另有人反諷「送中不行送美可以」、「送中是送命，送美是送利」，認為美中市場性質完全不同，混為一談根本荒謬。

另一方面，也有網友從數據角度提出反駁，認為台灣對中國貿易順差其實更大，不應只強調美國。有留言指出「台灣對中順差1400億，對美才740億」、「沒中國錢也會死」，甚至警告「若中國也學美國課對等關稅，台灣死更快」。這派觀點引來回嗆，強調「台灣出口中國多半只是零組件轉出口，本質上仍是賣給美歐日品牌」。

還有一群網友從政治角度切入，直指「立委這種論調根本是中國來的」、「連中國都沒放棄了，怎麼會傻到放棄美國？」有人酸「反美最凶的，孩子都送美國了」，也有人比喻「放棄美國就像自己切掉生存命脈」。整體看來，輿論幾乎一面倒認為美國市場對台灣不可或缺，對於「放棄」的說法既憤怒又不屑。

