美規車零關稅恐變漲價？網怒批：台灣玩法「賣不掉加價賣」

聯合新聞網／ 綜合報導
今年不管是汽車、機車，在關稅、匯率等大環境因素下，銷售狀況都十分慘澹，業者本希望能夠透過新車款來刺激市場消費，追回落後的銷售數量，如今看來，衰退幾乎已成定局。示意圖／Ingimage
美規車零關稅納入台美談判範圍，原被視為消費者期待利多，不料部分業者卻警告，受限美國零組件高關稅，未來新車可能「不降反漲」。消息曝光後引發市場譁然，台北港塞滿進口車卻買氣冷清，PTT網友更直呼「果然台灣有台灣的玩法」。

一名網友在PTT發文點出，即使新聞報導港口堆滿新車，車商仍可能以「加價賣」應對，認為這是典型的台灣市場操作，並好奇相關汽車股是否能逢低布局。此話題立刻引爆留言潮，不少網友一面倒批評車商的說法「睜眼說瞎話」，有人直嗆「賣不掉加價賣，真台灣」。

在留言串中，大批網友質疑業者「先打預防針」，有人酸「貶值漲、升值漲，有關稅漲，沒關稅也漲」，反諷車價漲跌根本無關稅務，只是業者的話術。更多人怒嗆「當大家盤子喔」、「急了開始放話恐嚇」，甚至有人直言「那就快漲啊，看誰買單」。另有網友指出「外匯車會先賺翻」，認為消費者自然會找替代方案，逼得車商最後只能自行吞下庫存壓力。

另一方面，也有網友以調侃方式回應，「車子跟房子一樣，賣不掉就加價賣」、「語帶玄機會贏喔」、「台灣經濟學再創奇蹟」。不少人將事件與先前牛奶降關稅卻未降價相提並論，諷刺「牛奶：想我了嗎」。對於「零關稅反而漲價」的說法，網友普遍不以為然，認為只是車商「怕便宜賣」的藉口。

也有網友從更廣角度批評車市結構，直指「台灣的車市就是沒競爭力，價格才會亂喊」，有人感嘆「其他國家同款車能七折買，台灣卻永遠一副高高在上」。更有人建議「大家不買最大」、「等外匯車進來就知道誰沒穿褲子」，認為消費者若能團結抵制，就能迫使車商回頭降價。

