泓德能源捲弊案掀震盪！「綠能全綠」網看傻：現在逃來得及嗎？

綠能產業爆出重大弊案！泓德能源總經理周仕昌涉嫌行賄遭檢調約談，以100萬元交保；經濟部綠能科技推動中心前副執行長、被稱為「小英男孩」的鄭亦麟則遭聲押禁見。消息一出，不僅拖累泓德能源股價重挫，森崴能源、雲豹能源等綠能族群同步下跌，市場信心明顯受創。PTT網友也議論紛紛，直呼「綠能全綠了，慘到不行」。

一名網友在PTT發文直言，突如其來的弊案讓投資人無所適從，忍不住喊「投資綠能的該怎麼辦？現在逃還來得及嗎？」此番疑慮引起網友熱烈回應，不少人認為這只是冰山一角，憂心後續還有更大規模的案件浮現，恐怕綠能股短期難有起色。

在討論區中，一派網友對弊案爆發毫不意外，認為「再怎麼查也只會抓小的」、「斷尾止血罷了」。有人直言「太陽能一堆弊案，進度慢就算了還要扯上貪腐」，也有人酸「綠能你不能」，質疑政策推動背後早已盤根錯節。更有網友批評「禍害台灣下一代的都該關」，認為無論顏色都應徹查到底。

不過，也有投資派網友趁機看利空布局，表示「泓德明年主力在日本，後年主力澳洲，趁這利空多進一點嘻嘻」，甚至有人看好「雲豹比較單純，算是清流」。部分人則提醒「金流才是重點」，暗示案件背後可能牽涉更複雜的利益結構，短期股價震盪難免，但長期仍要看產業基本面。

還有網友將事件與政治聯繫，嘲諷「另一位小英男孩還沒事，真的神奇」、「顏色正確就安全」。有人認為這次辦案恐怕只是「抓給誰看」，也有人質疑「內部的貪官污吏那麼多，還談什麼抗中保台？」在政經結構盤根錯節的背景下，事件更引發對綠能政策公信力的質疑。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。