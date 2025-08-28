川普自稱手握「毀滅中國」底牌！網揶揄：例行嘴砲

美國總統川普日前放話，強調自己手中握有「驚人的好牌」，若打出即可「毀滅中國」，但他表示不會使用這些手段。此言一出引發外界議論，PTT股板也隨即熱議，有網友揶揄這只是例行性的嘴砲發言，更有人直言「不敢打出來，等於沒有牌」，認為不過是政治場上的話術操作。

一名網友在PTT轉貼新聞並評論，川普似乎擁有世人未知的「王炸」，隨時能摧毀中國經濟，甚至建議「趕快賣掉鹿港股，轉進美債，早日財富自由」。不過，多數人對此說法存疑，直言「嘴砲聽聽就好」，更有人酸「你有牌早就打了」。部分網友推測川普暗示的可能是核武或經濟制裁，但也認為這些手段最終會兩敗俱傷，美國自身也難以倖免。

在留言中，不少人將焦點放在軍事角度，有人推測「應該是指核彈」、「軍事力吧，互相毀滅」，也有人戲謔「笑死，滅霸嗎？彈指間灰飛煙滅」。不過，另有網友提醒「中國核彈也不少吧」，質疑若真走向全面衝突，美中恐怕都難全身而退，這種「不能打的牌」與「沒有牌」並無差別。

另一派則轉向經濟面，認為川普所謂的「好牌」或許是金融或產業手段，例如美債處理、科技供應鏈斷供、凍結中國高官資產等。有網友直言「把中國踢出SWIFT就夠了」、「廣發綠卡掏空中國人才庫才是真大招」。也有人提到稀土供應鏈，強調中國一旦以稀土反制，美國內部企業恐同樣受傷，雙方實際上難有必勝的籌碼。

此外，更多網友選擇以嘲諷方式看待，紛紛喊「TACO no card」、「嘴砲王」、「老屁孩」。有網友酸「這操作就跟小學生嗆聲一樣」，也有人貼圖調侃川普「靠嘴滅國」。另一批留言則將焦點轉移到台灣，推測「會不會是拿台灣當籌碼」、「建交台灣才是真正的大絕」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。