高中生ChatGPT「全自動」炒股一個月竟賺25％！網酸：多頭行情猴子射飛鏢也有

美國一名17歲高中生內森．史密斯（Nathan Smith）近日引發熱議，他將股票操作完全交給AI決策，沒想到短短一個月，帳面竟然上漲25%。消息一出，網路論壇立刻掀起討論，不少人驚呼「少年股神季來了」。

史密斯原本只是被AI廣告吸引，決定以幾百美元做實驗，讓ChatGPT與DeepSeek各自打造投資組合，規則嚴格限定只能買美股微型股，禁止使用保證金。結果顯示，GPT-4o首週報酬率就達6.7%，跑贏羅素2000指數；DeepSeek卻慘輸，一週內資產縮水18%。

由於表現差距過大，史密斯果斷淘汰DeepSeek，專注觀察GPT-4o操作。隨後GPT-4o曾經歷單日大跌6.7%的波動，但它堅持不賣出，反而在第三週出現大反彈，單週漲幅超過10%，甚至靠著轉倉醫藥股，創下27%驚人漲幅。

截至8月中，GPT-4o累計漲幅已達25.2%，大幅跑贏同期僅上漲4.5%的標普500。雖然過程中也有停損失敗的案例，但史密斯坦言，AI的「定力」和判斷，往往讓他自嘆不如。

這場實驗吸引外界關注，也呼應過去學術研究：有教授曾用ChatGPT解讀公司新聞稿，模擬操作下竟累積逾650%報酬。不過學界也強調，這些測試仍屬短期模擬，尚無法證明AI炒股能長期獲利。

PTT網友則冷眼看待，不少人笑稱「美股多頭怎麼買都賺」、「猴子射飛鏢也有25%」、「少年股神新聞出來差不多是高點」。也有人提醒，AI選股能幫助思考，但真正要能長期打敗市場，仍得靠完整策略與風險控制。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

