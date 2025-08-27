金居（8358）股價210以上無腦空？網：證交所新聞根本補刀…叫大家出貨

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
PCB族群高檔出貨壓力浮現，金居成焦點，市場空多看法兩極。中央社
PCB上游銅箔廠金居（8358）近期股價翻倍狂飆，但市場卻開始傳出空方聲音。股板上有網友指出，技術面已出現「高點抖度」，再加上新聞面傳出高層涉案的利空，籌碼面更顯示PCB類股主力陸續停利，散戶卻還拼命跳進去接盤。

根據期交所數據，8月26日大額交易人未沖銷部位顯示，空單前十大佔比高達71%，多單前十大僅43%，顯示法人多半採取避險操作。分析者甚至直接喊話「210以上無腦空，停利150，停損240。」

PTT討論區，不少網友對金居的瘋漲表示不可思議，有人笑稱「真的有韭菜漲翻倍還敢抄底」，也有人說「翻4倍這麼妖，被關廁所都不奇怪」。更有人直言，「證交所那個新聞根本就是補刀，叫大家出貨」。

不過，也有人提醒空軍要小心，認為「空軍會被尬爆」、「流動性被抽光了還敢放空喔0.0」，點出主力隨時可能反手軋空；甚至有網友酸爆發文者「奇文共賞，沒單隨便喊」、「空單還沒跑啊，又要鎖漲停了」。

市場上也出現分歧聲音...部分投資人認為金居基本面仍有題材，長期看高階銅箔產品優化有助營運，短線雖然漲幅兇猛，但若被當成純炒作，散戶進場恐怕風險極高。

金居8月23日才通知客戶，將停產部分標準銅箔產品，聚焦高階應用；公司強調將持續優化產品組合，以確保獲利穩健。不過股價連翻數倍後，籌碼凌亂、空多交戰激烈，短線走勢更添變數。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

空軍 韭菜 抄底 金居 籌碼 法人 避險 風險 投資人

