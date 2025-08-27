陸股愈看愈不對勁！網友喊「第三波大多頭」…月K連四紅引爆討論

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
中國經濟目前仍面臨通縮與政策不確定性，加上外資撤離壓力，短線雖有題材催化，但長線投資仍需謹慎。中新社
近期PTT股版有網友分享對陸股的觀察，直言從長期線型來看，A股走勢「愈看愈不對勁」。他點出陸股幾乎每隔十年就會出現一波大行情，像是2004至2005年起漲後連飆兩年、2014年連續12個月收紅，如今2024年再度走出底部，並自今年4月起月K連四紅，疑似進入第三波超級大多頭。

這名網友強調，陸股雖然過去30年多數時間呈現緩跌震盪，但兩次大行情都持續約3年。他認為這次可能也將展開至少1至2年的多頭行情，呼籲投資人「不能期待拉回修正再買」，並透露自己已經加碼兩次、準備再進場，計畫抱股一年以上。

對於這篇分析，不少鄉民抱持樂觀態度，甚至有人選擇重押，留言直呼「已歐印」、「跟你了」、「支撐不破就還能抱」、「世界在改變了」，展現對陸股後市的強烈信心。

也有網友態度保留，認為風險極高，直言「漲三年，套十年」、「陸股算了吧，套牢十年起跳誰受得了」、「這波是刻意炒作，到哪沒人知道」，擔心行情不持久。

另有一派則偏向中立，提醒進場時機的重要性，表示「四月時怎不講」、「9/3前一定要跑」、「真正要跑是10/1之前」，點出短線風險不容忽視。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

