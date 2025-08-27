8月股票抽籤！中華資安一張差額近10萬、大研生醫可望賺17萬

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
8月新股抽籤熱潮登場！中華資安潛在價差近10萬元，大研生醫更可望高達17萬元，投資人摩拳擦掌準備搶籤。（記者鄭超文／攝影）
8月新股抽籤熱度升溫，投資人引頸期盼的中華資安（7765）即將登場。根據承銷價與興櫃行情估算，中籤者最高可望一張進帳近10萬元，報酬率接近四成，成為近期最受矚目的新股之一。

中華資安由中華電信轉投資，2017年成立，專注於資安檢測、監控與鑑識等服務，是國內興櫃市場的資安龍頭。此次轉上市，每股承銷價暫定238元，抽籤日落在9月2日，共釋出626張。若以近期興櫃價格約331元計算，單張潛在價差逼近9.4萬元。

基本面部分，中華資安近三年業績穩定，今年上半年營收9.8億元、年增14%，每股純益6.01元創下歷史新高。法人看好隨著企業數位轉型加速，資安需求將持續帶動公司成長，也讓市場對掛牌表現寄予厚望。

除了中華資安，本月市場關注的新股還包含太普高（3284）、精成科（6191）、振大環球（4441）與大研生醫（7780）。其中大研生醫因承銷價與市價差距大，單張潛在價差估計超過17萬元，吸引不少散戶關注；精成科則受惠PCB需求暢旺，7月營收年增近六成，展現強勁動能。

太普高雖然近期營收表現下滑，但去年仍繳出2.55元EPS，公司指出增資資金將用於償還銀行借款，改善財務結構；振大環球則以成衣代工起家，客戶涵蓋美國知名運動品牌，今年營收已較去年同期大增四成，產能甚至排單至年底。

法人提醒，新股抽籤屬機率事件，且掛牌初期易受短線資金影響而波動；參與前除計算承銷價與市價差額，也應評估資金部位與風險承受度，並持續追蹤基本面與產業週期，避免只看短線差額而忽略中長期變數。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

