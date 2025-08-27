金居（8358）內鬼案震撼！網嘲：開低走高還能紅燈收

金居爆發「內鬼案」！檢調揭露，公司斥資逾3.5億元研發的高頻高速銅箔機密，遭高層竊取外洩至中國。嘉義地檢署已依營業秘密罪起訴3人，另有2人遭到通緝。由於該產品佔金居營收高達五成，市場震撼，股價炒作疑雲更引起投資人關注。

檢方指出，涉案人員包括前總廠長、組長與工程師等，部分人甚至遭中國企業高薪挖角，再以公司機密當作籌碼。調查顯示，金居研發的「R系列銅箔」每年替公司帶來數十億元收入，具高度經濟價值，如今卻淪為竊密對象，涉及20件核心數據。

消息傳出後，股民第一反應是「50%營收被洩漏，要洗洗睡了嗎」，也有人直言「有內鬼，終止交易！」，認為後續衝擊恐怕不小。不過，也有投資人冷回「漲的時候都是利多，跌的時候都是利空」，暗示市場早有主力運作。

另一派網友則把焦點放在股價操作，質疑這波新聞是「空單求救發新聞」，或是「主力出完貨，準備隨便殺了」，甚至有人笑稱「開低走高紅燈收場」。部分投資人則感嘆「台灣整天被偷機密」，對產業長期競爭力憂心不已。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。