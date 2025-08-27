台電連3月賺錢 曾文生喊今年損益平！網酸：罷免失敗後政府才正常

台電近來財報風向出現轉折。董事長曾文生表示，由於燃料價格持穩，加上去年電價調整，台電自今年5月起單月已由虧轉盈，6、7月更延續賺錢趨勢，全年損益兩平的可能性大增；不過，他也提醒...台電仍背負超過4千億元累積虧損，如何解決才是長遠課題。

曾文生指出，台電進入夏季用電高峰後收入增加，但真正關鍵仍在國際燃料價格與新台幣匯率走勢。

他強調，台電過去為了穩定CPI扛下能源價格波動，導致財務承擔沉重，需要行政、立法部門協助解決長期結構問題；至於外界關注的電價，9月下旬審議會後才會有進一步結果。

不少人認為既然台電已經賺錢，就不該再動用補貼，留言如「那就不用補貼啦」、「ok 終於不用補助了」、「不用補貼，皆大歡喜」、「好哦 這樣就不用補貼也不需漲電價了」。不過，也有人懷疑這只是文字遊戲，質疑「有望 不是一定 又在玩文字遊戲」、「笑死，什麼作為都沒做就會轉虧為盈」、「大烙賽後怎突然不補助就賺錢了呢？」、「有人信?笑死」。

也有網友點出轉盈原因，認為主要是夏季電價與匯率效應，例如「夏季尖峰1度電要9塊多當然賺啊」、「台幣放推升值 買什麼原料都便宜好嗎」、「5月轉虧為盈就是因為台幣升值+油價下去自然就賺錢了」。

另外，也有人酸政府前後說法大不同，直言「選完什麼事情都沒了」、「大罷免大失敗後突然政府運作都正常起來了」、「怎麼823之後政府的說詞都變了？」。

