快訊

中南部昨午後大雷雨+急降溫 專家揭原因：周五起又有一波

iPhone 17 Air新機「七大亮點」期待！將有這4色+2400萬畫素前鏡頭

iPhone 17系列還有驚喜？蘋果秋季發表會9月10日凌晨1點登場

聽新聞
0:00 / 0:00

鬼滅之刃概念股？網聯想電力題材：AI、動畫渲染都繞不開吃電需求

聯合新聞網／ 綜合報導
「鬼滅之刃」在全球都受到矚目。圖／木棉花提供
「鬼滅之刃」在全球都受到矚目。圖／木棉花提供

日本超人氣動畫鬼滅之刃無限城篇》近日在香港上映，首日票房突破730萬元，刷新年度開畫紀錄。一名網友感嘆鬼滅能紅絕非劇情單一因素，而是從作者、動畫製作、設備到戲院等「完整產業供應鏈」共同作用的成果。他更聯想到新聞提及「渲染無限城場景竟耗掉整棟大樓電力」，認為這與AI算力的背後需求一致——最終都得依靠龐大電力支撐，因此電力概念股或許才是真正的隱藏贏家。

該網友Dcard貼文指出，無論是拍攝頂級動畫，或是近期火熱的電動車與閃充技術，第一個繞不開的問題就是電力。他進一步點名個股2368與ETF 009805，認為電力產業題材能與各種領域連動，不應再被視為「傳統電廠」的單一概念，未來可能比想像中更具潛力。

貼文引發眾多回應。有人直接潑冷水，直言「想多了，要也是日股」，認為若要搭鬼滅題材，應以日本動畫產業鏈為主。也有人批評，「那麼紅就是炒作，大家跟風而已」，質疑鬼滅與投資電力產業之間的連結過度牽強。

另一方面，不少人認同電力需求的重要性。有網友直言「AI就是吃電怪獸」，未來無論是AI、電動車，甚至影視娛樂業，耗電量只會持續攀升。有人提到ETF 009805布局廣泛，且與美國政策方向契合，川普的能源態度已經很明確，因此「長期抱得住也睡得安穩」。另有網友認為，電力需求成長是全球趨勢，長期投資的確值得留意。

也有人從生活觀察出發，驚訝於「渲染動畫要動用整棟大樓電力」的消息，直呼「好扯」，並進一步聯想到未來電動車普及所帶來的龐大耗能。更有投資人分享，正因為看到相關新聞，才選擇買進電力相關ETF，並計劃長期持有，期待能受惠於用電需求爆炸性成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF Dcard 動畫 鬼滅之刃 009805新光美國電力基建

延伸閱讀

00878維持年化7%...能撐多久？0056、00919也要降？專家：回歸理性合理配置

川普撥亂反正？下令離岸風電停工…「光電跟風電就是大騙局」網酸爆台灣綠能政策

00919半月含息報酬0.56％拔頭籌！網不給臉：輸00940可以丟掉了

00919、00878、00713…高股息都是左手換右手？小師傅公開「三檔含息報酬」

相關新聞

金居（8358）內鬼案震撼！網嘲：開低走高還能紅燈收

金居爆發「內鬼案」！檢調揭露，公司斥資逾3.5億元研發的高頻高速銅箔機密，遭高層竊取外洩至中國。嘉義地檢署已依營業秘密罪起訴3人，另有2人遭到通緝。由於該產品佔金居營收高達五成，市場震撼，股價炒作疑雲

台電連3月賺錢 曾文生喊今年損益平！網酸：罷免失敗後政府才正常

台電近來財報風向出現轉折。董事長曾文生表示，由於燃料價格持穩，加上去年電價調整，台電自今年5月起單月已由虧轉盈，6、7月更延續賺錢趨勢，全年損益兩平的可能性大增；不過，他也提醒...台電仍背負超過4千

川普擬下調藥價最高1500％！網憂：美國降價全球漲價

美國總統川普針對高藥價問題再度開炮，宣布推動「最惠國政策」，要求製藥巨頭將美國藥價調降至與國際最低價一致，降幅甚至被形容可能高達1,400～1,500％。此新聞被網友轉貼至PTT，引發熱烈討論，眾人一方面質疑「1500%」的計算方式是否正確，另一方面則關注此舉是否導致藥廠調高其他國家的售價，甚至影響新藥研發。

川普揚言「中國不給稀土就課200％關稅」 網酸：放羊的孩子

美國總統川普在白宮會晤南韓總統李在明時，拋出「近期可能訪問中國」的訊號，同時強硬警告若中國不供應稀土磁鐵，美國將祭出200％關稅。這番言論被轉貼至PTT，引發網友熱議，不少人質疑川普此舉「老招重演」，甚至直言「放羊的孩子再喊，市場早就無感」。

鬼滅之刃概念股？網聯想電力題材：AI、動畫渲染都繞不開吃電需求

日本超人氣動畫《鬼滅之刃無限城篇》近日在香港上映，首日票房突破730萬元，刷新年度開畫紀錄。一名網友感嘆鬼滅能紅絕非劇情單一因素，而是從作者、動畫製作、設備到戲院等「完整產業供應鏈」共同作用的成果。他更聯想到新聞提及「渲染無限城場景竟耗掉整棟大樓電力」，認為這與AI算力的背後需求一致——最終都得依靠龐大電力支撐，因此電力概念股或許才是真正的隱藏贏家。

金居股價震盪！他曝「漲停衝進」驚險經歷：吃不下飯睡不安穩

PCB銅箔基板廠金居（8458）近期股價波動劇烈，一名網友在PTT分享自身買股經驗，引起廣泛討論。他透露，上週在分盤交易前因朋友建議，以漲停價184.5元進場，期待大戶控盤做多，沒想到隔日卻遇上跌停，令他心情大受影響，甚至「飯都吃不下、睡也不安穩」。所幸股價後續反彈突破，他直呼「看來似乎還有戲」，並詢問是否有機會再啟一波多頭行情。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。