鬼滅之刃概念股？網聯想電力題材：AI、動畫渲染都繞不開吃電需求

日本超人氣動畫《鬼滅之刃無限城篇》近日在香港上映，首日票房突破730萬元，刷新年度開畫紀錄。一名網友感嘆鬼滅能紅絕非劇情單一因素，而是從作者、動畫製作、設備到戲院等「完整產業供應鏈」共同作用的成果。他更聯想到新聞提及「渲染無限城場景竟耗掉整棟大樓電力」，認為這與AI算力的背後需求一致——最終都得依靠龐大電力支撐，因此電力概念股或許才是真正的隱藏贏家。

該網友在Dcard貼文指出，無論是拍攝頂級動畫，或是近期火熱的電動車與閃充技術，第一個繞不開的問題就是電力。他進一步點名個股2368與ETF 009805，認為電力產業題材能與各種領域連動，不應再被視為「傳統電廠」的單一概念，未來可能比想像中更具潛力。

貼文引發眾多回應。有人直接潑冷水，直言「想多了，要也是日股」，認為若要搭鬼滅題材，應以日本動畫產業鏈為主。也有人批評，「那麼紅就是炒作，大家跟風而已」，質疑鬼滅與投資電力產業之間的連結過度牽強。

另一方面，不少人認同電力需求的重要性。有網友直言「AI就是吃電怪獸」，未來無論是AI、電動車，甚至影視娛樂業，耗電量只會持續攀升。有人提到ETF 009805布局廣泛，且與美國政策方向契合，川普的能源態度已經很明確，因此「長期抱得住也睡得安穩」。另有網友認為，電力需求成長是全球趨勢，長期投資的確值得留意。

也有人從生活觀察出發，驚訝於「渲染動畫要動用整棟大樓電力」的消息，直呼「好扯」，並進一步聯想到未來電動車普及所帶來的龐大耗能。更有投資人分享，正因為看到相關新聞，才選擇買進電力相關ETF，並計劃長期持有，期待能受惠於用電需求爆炸性成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。