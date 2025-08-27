星宇股價深套！苦主「等一年還沒解套」 網勸失敗就該停損

一名投資人因買進星宇航空（2646）而深陷套牢，他在DcardPO文哀嘆自己在高點進場，抱了一年仍找不到出場時機，如今賬面虧損逾17%，無奈詢問「要繼續等奇蹟還是認賠出場？」貼文引起熱烈討論，網友針對航空業基本面、操作策略以及個人投資心態提出各種建議。

該網友貼出持股明細顯示，手上持有4,000股星宇航空，成本約10萬元，目前浮虧超過2萬元。原PO坦言這筆投資讓他心裡壓力不小，希望獲得方向性的建議。有人直言星宇確實是好公司，但股價仍受限於基本面，短期難有亮眼表現，若資金急用，建議果斷出場。

部分網友主張「繼續抱」，認為航空產業復甦仍需時間，有人分享自己當初抱台玻四年才解套的經驗，建議若沒有資金壓力就耐心等待。也有投資人表示願意長期支持星宇，甚至笑稱「拿來換折扣機票、等股東會紀念品」，展現對公司品牌的認同感。

另一派則持較悲觀態度，提醒「航空股最好的時刻已經過去」，疫情後出國熱潮趨緩，票價回落，加上匯率與成本變化，星宇要再現高成長並不容易。有網友直言：「買高點就是要賺價差，既然失敗就該停損，長線投資沒有人在高點買。」另有人更指出，與其苦等航空股，不如將資金轉戰半導體、AI等強勢族群。

也有中立聲音強調應依個人投資屬性決定，短線操作就該果斷止損，長線看好則要能承受波動，並觀察財報是否符合預期。有網友提醒，星宇目前尚未穩定獲利，「買股票就像借錢給K董」，若無法等待數年，應考慮資金轉移到其他標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。