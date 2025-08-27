快訊

獨／「小英男孩」鄭亦麟涉收賄施壓台電 賄款進弟弟帳戶人已出境

北部天空很多莢狀雲！鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫

星宇股價深套！苦主「等一年還沒解套」 網勸失敗就該停損

聯合新聞網／ 綜合報導
網友投資星宇航空被套牢。圖／星宇航空提供
網友投資星宇航空被套牢。圖／星宇航空提供

一名投資人因買進星宇航空（2646）而深陷套牢，他在DcardPO文哀嘆自己在高點進場，抱了一年仍找不到出場時機，如今賬面虧損逾17%，無奈詢問「要繼續等奇蹟還是認賠出場？」貼文引起熱烈討論，網友針對航空業基本面、操作策略以及個人投資心態提出各種建議。

該網友貼出持股明細顯示，手上持有4,000股星宇航空，成本約10萬元，目前浮虧超過2萬元。原PO坦言這筆投資讓他心裡壓力不小，希望獲得方向性的建議。有人直言星宇確實是好公司，但股價仍受限於基本面，短期難有亮眼表現，若資金急用，建議果斷出場。

部分網友主張「繼續抱」，認為航空產業復甦仍需時間，有人分享自己當初抱台玻四年才解套的經驗，建議若沒有資金壓力就耐心等待。也有投資人表示願意長期支持星宇，甚至笑稱「拿來換折扣機票、等股東會紀念品」，展現對公司品牌的認同感。

另一派則持較悲觀態度，提醒「航空股最好的時刻已經過去」，疫情後出國熱潮趨緩，票價回落，加上匯率與成本變化，星宇要再現高成長並不容易。有網友直言：「買高點就是要賺價差，既然失敗就該停損，長線投資沒有人在高點買。」另有人更指出，與其苦等航空股，不如將資金轉戰半導體、AI等強勢族群。

也有中立聲音強調應依個人投資屬性決定，短線操作就該果斷止損，長線看好則要能承受波動，並觀察財報是否符合預期。有網友提醒，星宇目前尚未穩定獲利，「買股票就像借錢給K董」，若無法等待數年，應考慮資金轉移到其他標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

星宇 套牢

延伸閱讀

川普撥亂反正？下令離岸風電停工…「光電跟風電就是大騙局」網酸爆台灣綠能政策

00919半月含息報酬0.56％拔頭籌！網不給臉：輸00940可以丟掉了

00919、00878、00713…高股息都是左手換右手？小師傅公開「三檔含息報酬」

00919本周五可能會公布配息？真星華：因增加張數所以股息維持去年水準

相關新聞

金居股價震盪！他曝「漲停衝進」驚險經歷：吃不下飯睡不安穩

PCB銅箔基板廠金居（8458）近期股價波動劇烈，一名網友在PTT分享自身買股經驗，引起廣泛討論。他透露，上週在分盤交易前因朋友建議，以漲停價184.5元進場，期待大戶控盤做多，沒想到隔日卻遇上跌停，令他心情大受影響，甚至「飯都吃不下、睡也不安穩」。所幸股價後續反彈突破，他直呼「看來似乎還有戲」，並詢問是否有機會再啟一波多頭行情。

星宇股價深套！苦主「等一年還沒解套」 網勸失敗就該停損

一名投資人因買進星宇航空（2646）而深陷套牢，他在DcardPO文哀嘆自己在高點進場，抱了一年仍找不到出場時機，如今賬面虧損逾17%，無奈詢問「要繼續等奇蹟還是認賠出場？」貼文引起熱烈討論，網友針對航空業基本面、操作策略以及個人投資心態提出各種建議。

川普撥亂反正？下令離岸風電停工…「光電跟風電就是大騙局」網酸爆台灣綠能政策

美國政府突然出手，勒令丹麥風電大廠沃旭能源（Orsted）在羅德島外海的「Revolution Wind」專案停工，衝擊公司原訂600億丹麥克朗（約94.2億美元）的增資計畫。該案工程已完成八成，45

降關稅衝擊？卓榮泰：不會犧牲任何產業 網酸「一起下去就不特定了」

行政院長卓榮泰26日赴立法院，針對台美關稅談判回應外界疑慮。他強調，關稅新秩序確實會對國內產業帶來影響，但「不會犧牲任何一個產業」，政府會全力支持並降低衝擊。不過，這番說法卻引發不少網友質疑，認為講法

泡泡瑪特股價狂飆！他喊：市值超越三麗鷗 網曝「熱度不減」最大關鍵

中國潮玩品牌泡泡瑪特（Pop Mart）再掀市場話題。旗下人氣IP「Labubu」盲盒在美國市場銷售火熱，帶動公司股價單日大漲14%，市值突破550億美元，甚至超越三麗鷗與萬代。PTT網友分享新聞時興奮表示，「今年最強鹿港股！再不買就來不及啦！」，還直呼「市值準備追上迪士尼」，並對聯邦銀行推出的Labubu聯名卡讚嘆「超可愛」，引發網友熱烈討論。

川普直接開鍘！Fed理事Lisa Cook遭解職…網轟「政治介入金融 完蛋」

美國總統川普8月25日簽署正式信件，宣布解除聯準會（Fed）理事Lisa D. Cook職務。原因是她在房貸申請文件中簽署不一致的居住聲明，被認定可能存在不誠實行為。川普強調，聯準會肩負制定利率與監管

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。