川普揚言「中國不給稀土就課200％關稅」 網酸：放羊的孩子

美國總統川普在白宮會晤南韓總統李在明時，拋出「近期可能訪問中國」的訊號，同時強硬警告若中國不供應稀土磁鐵，美國將祭出200％關稅。這番言論被轉貼至PTT，引發網友熱議，不少人質疑川普此舉「老招重演」，甚至直言「放羊的孩子再喊，市場早就無感」。

根據外媒報導，川普除透露有意出席10月APEC峰會，並可能隨後訪中，也一度語帶和緩地表示「會和中國好好相處」。然而，他隨即話鋒一轉，強調稀土磁鐵對美國軍工與產業鏈的重要性，若北京不供貨，美方將不得不祭出懲罰性關稅。這番「軟硬交錯」的談話，使中美角力再度成為焦點。

PTT網友對此多抱持懷疑與嘲諷態度。有人直言「這招上次就用過了，沒人甩你」、「喊200%、2000%甚至20000%都沒人會信啦」，質疑川普已「信用破產」。也有網友酸川普是「恐怖情人」、「紙老虎」，只會不斷加碼關稅數字，實際效果有限，更有人戲稱「這是TACO日常，最後還是自己縮回去」。

另一派網友則點出戰略面問題，認為稀土確實是美國的弱點，「沒稀土軍工產線馬上停工」、「少了6N稀土，美國戰機塗料都做不出來」。有人嘲諷「中國不給，你自己去挖啊」，並強調中國在稀土供應鏈上的主導地位，使美國「有求於人」。更有評論認為，稀土已成為北京手上的底牌，美方即使課再高關稅，也難以動搖中國的供應優勢。

除了揶揄與質疑，也有部分網友將話題延伸至國際經貿格局。有留言指出，中國出口美國僅佔總出口約9%，對美國加稅壓力早有因應空間，反觀美國若失去稀土供應，對高科技與軍工產業衝擊更大。有人甚至直言，「中國人能吃草，美國人不能」，暗示北京承受力更強，美方反而容易陷入被動。

也有網友從政治角度觀察，認為川普此舉更多是「大內宣」，藉著喊話營造強硬形象，但「劇本早就看過」，實質影響有限。有酸言直指，「嘴巴喊到爆，結果最後還是TACO」，將川普的手法形容成「膝蓋反射式」的施壓套路，已讓對手與市場看透。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。