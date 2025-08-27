川普擬下調藥價最高1500％！網憂：美國降價全球漲價

美國總統川普針對高藥價問題再度開炮，宣布推動「最惠國政策」，要求製藥巨頭將美國藥價調降至與國際最低價一致，降幅甚至被形容可能高達1,400～1,500％。此新聞被網友轉貼至PTT，引發熱烈討論，眾人一方面質疑「1500%」的計算方式是否正確，另一方面則關注此舉是否導致藥廠調高其他國家的售價，甚至影響新藥研發。

根據媒體報導指出，川普已致函強生、輝瑞、羅氏等跨國藥廠，要求在9月底前提出調整方案，若不遵循將可能祭出高額關稅，最高上看250%。川普強調，美國納稅人不應繼續替全球埋單，藉由「最惠國定價」政策，藥價可望與德國等低價市場看齊。此舉被白宮視為壓低藥價與推動製藥業回流的核心手段。

對於「下調1500%」的說法，不少網友大呼看不懂，戲謔表示「這數學是工友教的嗎」、「買藥還要倒貼錢」、「下降一千多％是什麼算法？」有人嘲諷若照此推算，「100美元的藥變成免費還要退1400美元」。也有網友嘗試解釋，認為應該是翻譯誇張或換算方式不同，實際意思大概是「降為原價的1/15」，卻仍引起「川普數學」、「MAGA算術」等揶揄。

除了對數字的質疑，部分網友則延伸到產業影響。有評論指出，藥廠利潤大幅壓縮，恐導致「沒人願意研發新藥」，長遠來看醫學進步可能停滯。也有人認為政策最終會迫使其他國家藥價上漲，「美國降價就是全世界漲價」、「台灣藥價也可能跟著受害」。甚至有人形容這是「美國有牌的乞丐，逼全世界幫忙出錢」。

然而，也有聲音認為川普此舉屬於「少數的德政」，認同美國藥價確實過高，對比歐洲甚至出現「80美元與1300美元」的巨大價差，改革有其必要。另一些人則提醒，美國醫療問題癥結不僅在藥價，還涉及保險公司與醫院壟斷結構，認為川普此舉恐怕只是將藥廠當成民怨出口。

