金居股價震盪！他曝「漲停衝進」驚險經歷：吃不下飯睡不安穩

聯合新聞網／ 綜合報導
金居持續優化營運，圖為董座李思賢。記者尹慧中攝影
金居持續優化營運，圖為董座李思賢。記者尹慧中攝影

PCB銅箔基板廠金居（8458）近期股價波動劇烈，一名網友在PTT分享自身買股經驗，引起廣泛討論。他透露，上週在分盤交易前因朋友建議，以漲停價184.5元進場，期待大戶控盤做多，沒想到隔日卻遇上跌停，令他心情大受影響，甚至「飯都吃不下、睡也不安穩」。所幸股價後續反彈突破，他直呼「看來似乎還有戲」，並詢問是否有機會再啟一波多頭行情。

該網友進一步比較金居與台燿、台光電的走勢，質疑是否應該「續抱」等待後續行情。他也坦言，目前暫時不停損，想聽取其他投資人的意見。貼文引來大量留言，網友們意見分歧，有人直言這已不是單純投資，而是「在賭博」。

不少網友提醒，股市進出應先分清是投資還是投機，有人點出「贏了是投資，輸了是賭博」，也有人強調「沒信仰還是別玩，這樣看不懂就不要硬跟」。另有網友勸告，若投資金額已經影響到飲食與睡眠，最好降低部位，以免對身心造成傷害。

另一方面，市場看多的聲音也十分熱烈，許多人看好金居後續走勢，甚至喊出「感覺要噴到400」、「問就是有，上看500」，有人還戲稱「不1000不賣，改名金礦好了」。也有人以操作策略建議，主張「拉回時買進做多，要不就目送她離開」，或提醒投資人應找支撐線設好停損，隨緣應對。

此外，也有投資人分享自身經驗，像是早期買在65元，卻在100元就急著出場，結果錯過後續大漲；也有人點出這幾年台股氛圍早已不按常理，全憑膽識操作，強調「台股早就壞了，全憑膽識」。部分網友更將金居視為「今年的大飆妖股」，笑稱可以改名「黃金居」、「金屋」，充分展現市場對其話題性的追捧。

然而，也有冷靜的聲音認為，短線追高風險極大，「最危險就是出關當天才追高做多」，並提醒「這樣賺的錢最後可能在某次全數還回去」。有人強調，真正能穩定獲利的是「安心買的人」，而非因情緒起伏而進退失據的投資者。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台股 金居

金居（8358）內鬼案震撼！網嘲：開低走高還能紅燈收

金居爆發「內鬼案」！檢調揭露，公司斥資逾3.5億元研發的高頻高速銅箔機密，遭高層竊取外洩至中國。嘉義地檢署已依營業秘密罪起訴3人，另有2人遭到通緝。由於該產品佔金居營收高達五成，市場震撼，股價炒作疑雲

台電連3月賺錢 曾文生喊今年損益平！網酸：罷免失敗後政府才正常

台電近來財報風向出現轉折。董事長曾文生表示，由於燃料價格持穩，加上去年電價調整，台電自今年5月起單月已由虧轉盈，6、7月更延續賺錢趨勢，全年損益兩平的可能性大增；不過，他也提醒...台電仍背負超過4千

川普擬下調藥價最高1500％！網憂：美國降價全球漲價

美國總統川普針對高藥價問題再度開炮，宣布推動「最惠國政策」，要求製藥巨頭將美國藥價調降至與國際最低價一致，降幅甚至被形容可能高達1,400～1,500％。此新聞被網友轉貼至PTT，引發熱烈討論，眾人一方面質疑「1500%」的計算方式是否正確，另一方面則關注此舉是否導致藥廠調高其他國家的售價，甚至影響新藥研發。

川普揚言「中國不給稀土就課200％關稅」 網酸：放羊的孩子

美國總統川普在白宮會晤南韓總統李在明時，拋出「近期可能訪問中國」的訊號，同時強硬警告若中國不供應稀土磁鐵，美國將祭出200％關稅。這番言論被轉貼至PTT，引發網友熱議，不少人質疑川普此舉「老招重演」，甚至直言「放羊的孩子再喊，市場早就無感」。

鬼滅之刃概念股？網聯想電力題材：AI、動畫渲染都繞不開吃電需求

日本超人氣動畫《鬼滅之刃無限城篇》近日在香港上映，首日票房突破730萬元，刷新年度開畫紀錄。一名網友感嘆鬼滅能紅絕非劇情單一因素，而是從作者、動畫製作、設備到戲院等「完整產業供應鏈」共同作用的成果。他更聯想到新聞提及「渲染無限城場景竟耗掉整棟大樓電力」，認為這與AI算力的背後需求一致——最終都得依靠龐大電力支撐，因此電力概念股或許才是真正的隱藏贏家。

