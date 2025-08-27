金居股價震盪！他曝「漲停衝進」驚險經歷：吃不下飯睡不安穩

PCB銅箔基板廠金居（8458）近期股價波動劇烈，一名網友在PTT分享自身買股經驗，引起廣泛討論。他透露，上週在分盤交易前因朋友建議，以漲停價184.5元進場，期待大戶控盤做多，沒想到隔日卻遇上跌停，令他心情大受影響，甚至「飯都吃不下、睡也不安穩」。所幸股價後續反彈突破，他直呼「看來似乎還有戲」，並詢問是否有機會再啟一波多頭行情。

該網友進一步比較金居與台燿、台光電的走勢，質疑是否應該「續抱」等待後續行情。他也坦言，目前暫時不停損，想聽取其他投資人的意見。貼文引來大量留言，網友們意見分歧，有人直言這已不是單純投資，而是「在賭博」。

不少網友提醒，股市進出應先分清是投資還是投機，有人點出「贏了是投資，輸了是賭博」，也有人強調「沒信仰還是別玩，這樣看不懂就不要硬跟」。另有網友勸告，若投資金額已經影響到飲食與睡眠，最好降低部位，以免對身心造成傷害。

另一方面，市場看多的聲音也十分熱烈，許多人看好金居後續走勢，甚至喊出「感覺要噴到400」、「問就是有，上看500」，有人還戲稱「不1000不賣，改名金礦好了」。也有人以操作策略建議，主張「拉回時買進做多，要不就目送她離開」，或提醒投資人應找支撐線設好停損，隨緣應對。

此外，也有投資人分享自身經驗，像是早期買在65元，卻在100元就急著出場，結果錯過後續大漲；也有人點出這幾年台股氛圍早已不按常理，全憑膽識操作，強調「台股早就壞了，全憑膽識」。部分網友更將金居視為「今年的大飆妖股」，笑稱可以改名「黃金居」、「金屋」，充分展現市場對其話題性的追捧。

然而，也有冷靜的聲音認為，短線追高風險極大，「最危險就是出關當天才追高做多」，並提醒「這樣賺的錢最後可能在某次全數還回去」。有人強調，真正能穩定獲利的是「安心買的人」，而非因情緒起伏而進退失據的投資者。

