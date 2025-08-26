川普撥亂反正？下令離岸風電停工…「光電跟風電就是大騙局」網酸爆台灣綠能政策

美國政府突然出手，勒令丹麥風電大廠沃旭能源（Orsted）在羅德島外海的「Revolution Wind」專案停工，衝擊公司原訂600億丹麥克朗（約94.2億美元）的增資計畫。該案工程已完成八成，45座風機已裝設，但隨著美方下令停工，股價自8月11日宣布增資以來已重挫三成，恐怕還有進一步下探風險。

分析師直言，美方此舉將使籌資變得更困難，甚至稱「這是20多年來最誇張的一次」。沃旭由丹麥政府持股超過五成，目前僅能向投資人解釋停工令的後續影響。

編輯推薦 美政府下令離岸風電停工 沃旭能源600億克朗增資生變

在PTT股板上，不少網友對此冷嘲熱諷，有人直言「光電跟風電就是大騙局」，也有人說「美國還是比較有氣魄，反觀台灣」。更有人點名「川普這樣搞根本就是在弄丹麥政府」。

另一派則認為綠能並非全然沒價值，「低碳能源本來就是該走的路」，但批評台灣政策執行時過度依賴補貼，「風電營運誰鳥你」。

更多網友酸味十足「樂見川普持續撥亂反正」、「台灣2兆準備好了，來這邊插風機吧」、「風電光電就是歷史騙局」，甚至有人斷言「台灣某政黨深信不疑的綠電瘋狂被打臉」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。