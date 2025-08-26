降關稅衝擊？卓榮泰：不會犧牲任何產業 網酸「一起下去就不特定了」

行政院長卓榮泰26日赴立法院，針對台美關稅談判回應外界疑慮。他強調，關稅新秩序確實會對國內產業帶來影響，但「不會犧牲任何一個產業」，政府會全力支持並降低衝擊。不過，這番說法卻引發不少網友質疑，認為講法曖昧、欠缺誠意。

卓榮泰表示，副院長鄭麗君昨日答詢時提到「不會」，意思並非否認影響，而是強調不會讓特定產業成為犧牲品。他進一步說，政府知道關稅會帶來衝擊，但不會為了達成特定目的去壓垮某一產業，將持續透過政策與預算補貼減緩壓力。

然而在PTT股板上，許多網友並不買單，有人直言「除了半導體全部犧牲了吧」、「不是犧牲，是獻祭」、「無差別犧牲這樣就不特定了」，甚至有人酸「政府：你終究要買國產車」。

也有網友批評這番話術模糊：「不是犧牲，是影響」、「全部都會受傷，所以不是特定產業」、「邏輯給0分」。還有人直言「有講跟沒講一樣，還在蓋牌」。

