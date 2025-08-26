快訊

當年斷交後美仍干預我自主研發飛彈 秘密協議成緊箍咒

MLB／水手羅利單季50轟捕手史上第一人 推向60轟不是不可能

川普怒批數位稅！稱歧視美企偏袒陸企 將祭巨額關稅限制晶片出口

聽新聞
0:00 / 0:00

川普直接開鍘！Fed理事Lisa Cook遭解職…網轟「政治介入金融 完蛋」

聯合新聞網／ 綜合報導
白宮公文揭露川普解除聯準會理事Lisa Cook職務，理由是涉嫌在房貸文件中作不實陳述，立即生效。（美聯社）
白宮公文揭露川普解除聯準會理事Lisa Cook職務，理由是涉嫌在房貸文件中作不實陳述，立即生效。（美聯社）

美國總統川普8月25日簽署正式信件，宣布解除聯準會Fed）理事Lisa D. Cook職務。原因是她在房貸申請文件中簽署不一致的居住聲明，被認定可能存在不誠實行為。川普強調，聯準會肩負制定利率與監管銀行的重要責任，人民必須完全信任理事誠信，因此他決定立即開除Cook。

白宮文件指出，Cook在密西根州一份貸款文件承諾該處房產為主要居所，但僅兩週後，又在喬治亞州的另一份貸款文件中聲稱該房產是主要居所。川普直言「不可能同時履行兩個承諾」，認定她的行為屬於嚴重疏失。

消息曝光後，金融市場立即掀起波動。外界質疑川普此舉動搖撼聯準會獨立性，也讓市場投資人更加關注後續政策走向。

PTT股板上，有網友驚呼「出大事啦！」、「完了 今天崩500點起跳」，也有人酸「美國央行獨立性卒於2025.8.26」。另一派則認為是「殺雞儆猴」，點名聯準會高層「以後乖乖聽川大統領的話」。

也有不同聲音出現，部分網友直言「開除他好事啊 這女的鷹派」、「簡單說就是開除炒房仔」，甚至有人冷笑「今日Cook 明日Cook」。但也有人提醒「就算違法也是法院裁決 無罪推定變成笑話」，批評川普以政治力量介入金融。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

Fed 川普 房產 美國 聯準會

延伸閱讀

00981A三個月績效猛、贏大盤卻沒什麼人討論？網：低調一點

00878配息連降00919會是下一個？股價走低、沒填息…績效輸市值型！專家供三帖藥方

00919、00878、0056破年線還買？知美「持續定期定額」：行情好就免擔心配息卡關

高股息配息縮水？00878防禦穩健而00919高息爆發：投資是長期一直擔憂真的很累！

相關新聞

川普直接開鍘！Fed理事Lisa Cook遭解職…網轟「政治介入金融 完蛋」

美國總統川普8月25日簽署正式信件，宣布解除聯準會（Fed）理事Lisa D. Cook職務。原因是她在房貸申請文件中簽署不一致的居住聲明，被認定可能存在不誠實行為。川普強調，聯準會肩負制定利率與監管

中國股市飆漲！他示警「政策市隨時崩」奉勸千萬別追高

中國股市近期持續大漲，上證綜合指數創十年新高，但與疲弱的經濟數據形成鮮明對比。彭博報導點名「非理性繁榮」已成警訊，引發PTT網友熱烈討論。有網友分享新聞並直言「雖然陸股ETF表現亮眼，但還是要小心追高風險，畢竟是政策市，只要當局一聲令下就會崩跌」，提醒投資人須謹慎應對。

陸股ETF飆漲！他笑稱「賺幾年薪水」 網憂：人造牛市追高有風險

中國股市續寫驚奇，上證指數盤中突破3880點，創十年新高，帶動台灣掛牌的陸股ETF全面補漲，多檔槓桿型ETF漲幅超過6%。有網友在PTT分享新聞並開心直呼「短短幾週賺了幾年薪水，等下要去吃大餐」，並表示將再觀察永豐中國科技50大、復華中國5G等標的，展現獲利心情，也引來其他網友熱烈回應。

金居退出中低階銅箔！股民驚呼「被關還漲停」 網一致看好需求多

高階銅箔需求暴增，台廠金居（8358）決定年底起停止供應中低階銅箔，全力轉向AI與高速運算用的高階產品。消息傳出後，市場熱烈關注，公司同步調整產品結構與代工費用，強化獲利動能。PTT有網友分享新聞直呼「今天很多PCB股要死不活，金居被處置還是亮燈，太神啦！」，引發眾多網友羨慕與討論。

早知道買市值型！她存6張00878想賣 內行人搖頭：沒有比較好

這種情況該賣掉嗎？一名女網友發文請益，自己從三年前就開始定期定額買00878，直到近日改買006208發現如果之前都買市值型ETF可能早就大賺一筆，因此猶豫是不是該脫手手上六張高股息ETF。

台股勁揚近600點…重返2萬4關卡！郭哲榮：散戶不相信行情所以噴不停

今日台北股市早盤大漲近600點，強勢收復24,000點大關。分析師郭哲榮指出，本次行情主要受到美國聯準會主席鮑爾釋出「可能調整政策」訊號影響，市場解讀為近期有望降息，激勵全球股市走強。 郭哲榮分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。