川普直接開鍘！Fed理事Lisa Cook遭解職…網轟「政治介入金融 完蛋」

美國總統川普8月25日簽署正式信件，宣布解除聯準會（Fed）理事Lisa D. Cook職務。原因是她在房貸申請文件中簽署不一致的居住聲明，被認定可能存在不誠實行為。川普強調，聯準會肩負制定利率與監管銀行的重要責任，人民必須完全信任理事誠信，因此他決定立即開除Cook。

白宮文件指出，Cook在密西根州一份貸款文件承諾該處房產為主要居所，但僅兩週後，又在喬治亞州的另一份貸款文件中聲稱該房產是主要居所。川普直言「不可能同時履行兩個承諾」，認定她的行為屬於嚴重疏失。

消息曝光後，金融市場立即掀起波動。外界質疑川普此舉動搖撼聯準會獨立性，也讓市場投資人更加關注後續政策走向。

在PTT股板上，有網友驚呼「出大事啦！」、「完了 今天崩500點起跳」，也有人酸「美國央行獨立性卒於2025.8.26」。另一派則認為是「殺雞儆猴」，點名聯準會高層「以後乖乖聽川大統領的話」。

也有不同聲音出現，部分網友直言「開除他好事啊 這女的鷹派」、「簡單說就是開除炒房仔」，甚至有人冷笑「今日Cook 明日Cook」。但也有人提醒「就算違法也是法院裁決 無罪推定變成笑話」，批評川普以政治力量介入金融。

