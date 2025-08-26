金居退出中低階銅箔！股民驚呼「被關還漲停」 網一致看好需求多

高階銅箔需求暴增，台廠金居（8358）決定年底起停止供應中低階銅箔，全力轉向AI與高速運算用的高階產品。消息傳出後，市場熱烈關注，公司同步調整產品結構與代工費用，強化獲利動能。PTT有網友分享新聞直呼「今天很多PCB股要死不活，金居被處置還是亮燈，太神啦！」，引發眾多網友羨慕與討論。

根據媒體報導，金居近日發函通知客戶，標準THE、RTF銅箔因成本墊高、長期處於負毛利，將於12月1日最後接單，12月28日全面停供。公司將產能集中於RT、RG等高階系列，並已在8月調漲每公斤代工費0.5美元。法人認為，金居藉此可拉升高階銅箔比重，優化毛利結構，隨著市場供需緊張，獲利前景看俏。

一名網友在PTT發文並對此大表讚嘆，強調金居「被關仍亮燈漲停」，在其他PCB族群走勢疲弱之際，依舊強勢上攻。他直呼「太神啦！」，點出台股中少見的飆股氣勢，吸引眾多網友跟進留言。

許多網友對金居看法一致偏多，留言表示「高階銅箔需求超多」、「今天漲停好爽」、「越關越大尾」，甚至喊出「問就是噴到300」、「500不是夢」。有人羨慕地說「持有金居的人真的賺翻」，還有人戲稱「金居賜我吃穿」。期貨投資人也現身分享，「被關根本無感，用期貨照樣爽賺」。

但也有人抱持觀望或調侃態度，質疑「是真消息還是甲消息？」、「停止供貨，是利多還是利空？」；還有人感嘆「前幾天跌時賣掉，現在捶心肝」，凸顯錯過行情的無奈。部分網友則將其與先前飆股相提並論，形容「華城2.0」、「嘎到1000」，顯示對題材股行情的高度聯想。

整體來看，金居調整產線、聚焦高階銅箔的策略，讓投資人看好其長期競爭力。雖然股價因處置交易受限，但仍強勢亮燈，展現市場對未來供需緊俏題材的期待。PTT討論也呈現「羨慕持股者、惋惜踏空者」的強烈對比，金居無疑成為近期PCB族群的焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。