泡泡瑪特股價狂飆！他喊：市值超越三麗鷗 網曝「熱度不減」最大關鍵

中國潮玩品牌泡泡瑪特（Pop Mart）再掀市場話題。旗下人氣IP「Labubu」盲盒在美國市場銷售火熱，帶動公司股價單日大漲14%，市值突破550億美元，甚至超越三麗鷗與萬代。PTT網友分享新聞時興奮表示，「今年最強鹿港股！再不買就來不及啦！」，還直呼「市值準備追上迪士尼」，並對聯邦銀行推出的Labubu聯名卡讚嘆「超可愛」，引發網友熱烈討論。

根據媒體報導，泡泡瑪特上半年營收翻倍、獲利成長率高達397%，其中Labubu貢獻約35%收入，美洲市場營收更年增逾10倍。公司並首次被納入香港恒生指數，獲摩根大通與高盛等投行上調目標價。除了財務表現亮眼，泡泡瑪特更跨界合作，與聯邦銀行推出Labubu限量聯名信用卡、與GODIVA合作販售聯名甜品，展現IP多元變現能力。

一名網友在PTT發文，他形容泡泡瑪特是「今年最強股票」，強調其市值已超越多家國際老牌玩具企業，並看好其品牌價值持續攀升。他同時分享聯名卡照片，稱「超可愛」，顯示其對潮流IP跨界效應的高度興奮與看好。

不少網友則跟進討論，有人驚呼「Labubu真的很潮，在巴黎、日本都看到排隊」，也有人認為「這是能提供情緒價值的產品，會長期受Z世代追捧」。部分網友把它與寶可夢相提並論，認為「不只是玩具，而是潮流文化符號」，還有人強調「泡泡瑪特代理多個IP，未來熱度不會退」。

然而，也有不少質疑聲音出現。有人直言「這就是炒作，一波流遲早會崩」，將其比作NFT熱潮；也有網友認為「產品實在醜，但行銷手法厲害」，或諷刺「醜人愛醜娃」。另一派則認為這是典型的「泡沫市場」，提醒投資人不要成為最後一棒，甚至有人揚言「等機會做空它」。

綜合來看，泡泡瑪特的驚人漲勢與跨界合作策略讓市場矚目，但PTT網友意見分歧，一方面有支持者視其為Z世代的時尚符號，另一方面也有人批評其估值過高、外觀「醜卻熱賣」，難掩泡沫疑慮。無論如何，泡泡瑪特已成功把盲盒經濟推向國際舞台，成為金融與潮流圈共同熱議的焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。