陸股ETF飆漲！他笑稱「賺幾年薪水」 網憂：人造牛市追高有風險

聯合新聞網／ 綜合報導
陸股周一放量大漲，兩市成交額達人民幣3.14兆元，上證指數持續向3,900點關卡逼近。（新華社）
陸股周一放量大漲，兩市成交額達人民幣3.14兆元，上證指數持續向3,900點關卡逼近。（新華社）

中國股市續寫驚奇，上證指數盤中突破3880點，創十年新高，帶動台灣掛牌的陸股ETF全面補漲，多檔槓桿型ETF漲幅超過6%。有網友在PTT分享新聞並開心直呼「短短幾週賺了幾年薪水，等下要去吃大餐」，並表示將再觀察永豐中國科技50大、復華中國5G等標的，展現獲利心情，也引來其他網友熱烈回應。

根據媒體報導，中國A股三大指數今均漲逾1%，成交額連續第9日突破人民幣2兆元，市場人氣高漲。台灣連結的陸股ETF全數上漲，元大滬深300正2、中信中國50正2等槓桿型產品漲幅亮眼，永豐中國科技50大、復華中國5G等原型ETF也衝上近5%漲幅。多檔ETF刷新今年新高，市場資金持續湧入。

一名網友在PTT分享新聞時語帶興奮，形容近期投資陸股ETF「已經賺夠幾年薪水」，認為行情仍具吸引力，並感謝中國市場帶來機會。他還透露準備下午再挑選標的加碼，看好永豐中國科技50大與復華中國5G，展現積極操作的態度。

其他網友則分為樂觀與保守兩派。部分人認為「懂的人早就布局」，「現在進去基期仍低」，甚至喊出「快歐印」；有人指出「00887成分有寒武紀，難怪噴爆」，顯示對科技股題材仍有信心。也有網友表示「短期不會崩，至少要撐過閱兵和國慶」，認為政策面支撐可延續行情。

另一派網友則抱持懷疑，直言這是「人造牛市」，提醒「現在進去是等被殺」，甚至有人諷刺「十年沒漲，現在才補漲就叫驚奇？」；也有網友對比美國、台灣市場，認為「人造牛市哪裡都有」，質疑中國漲勢缺乏基本面支撐。部分酸民則要求「拿對帳單再說」，認為網友過度吹捧。

整體來看，PTT討論顯示投資人對陸股ETF的漲勢意見分歧，一方面有人大讚「低估行情終於回來」，另一方面也有人強調「最大的難題是何時賣出」。在政策市色彩濃厚的中國股市，追高或抱股都伴隨高度風險，投資人心態也在「驚奇」與「泡沫」之間擺盪。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

