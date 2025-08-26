快訊

大武崙沙灘墾丁化？遊客怨：搞得好像沒付錢租傘椅就沒資格停留

教學／蘋果帳號共用、但照片不要「被同步」！6步驟教你裝置不互通

文化大學男宿浴室遭裝針孔 蔡尚樺緋聞男友林秉聖私密影像外流

中國股市飆漲！他示警「政策市隨時崩」奉勸千萬別追高

聯合新聞網／ 綜合報導
近期中國股市投資氣氛好轉，主要受到美中持續兌現倫敦對談框架的成果。(中新社)
近期中國股市投資氣氛好轉，主要受到美中持續兌現倫敦對談框架的成果。(中新社)

中國股市近期持續大漲，上證綜合指數創十年新高，但與疲弱的經濟數據形成鮮明對比。彭博報導點名「非理性繁榮」已成警訊，引發PTT網友熱烈討論。有網友分享新聞並直言「雖然陸股ETF表現亮眼，但還是要小心追高風險，畢竟是政策市，只要當局一聲令下就會崩跌」，提醒投資人須謹慎應對。

根據彭博指出，中國面臨關稅、房市危機與通縮壓力，卻仍出現股市暴漲的矛盾局面。僅一個月境內股市市值就增加近1兆美元，但消費、房價及CPI等經濟指標卻持續低迷。分析師憂心股市泡沫加劇，市場處於「牛市與宏觀熊市」的對峙，恐難長期維持。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，投資中國股市需謹防政策風險，因為「政策市」並非完全依循市場機制，官方一旦出手就可能引發劇烈回調。他以ETF的短線漲勢為例，提醒追高者「小心隨時被套」。

不少網友跟進討論，部分人認為中國市場「根本不是正常市場」，難以用一般分析方式研判；有人嘲諷「漲了說泡沫、跌了說崩潰，永遠都能酸」，也有人直言「9/3之前可以放心追」，暗示短線仍有資金動能。另有網友指出「外資早就偷進場」，「散戶還沒全面湧入，拉升空間可能還在」，甚至有人把彭博視為「反指標」，認為新聞唱衰反而顯示行情未盡。

另一派網友則將焦點放在宏觀經濟與市場情緒，有人批評「彭博的信用也泡沫了」，有人對比美股表示「美國才是真正的非理性繁榮」，更有人戲稱「跌了要酸、漲了又說假的，都給你講就好」。部分網友則關注即將舉行的中國四中全會與9月閱兵，認為政策變數仍大，提醒投資人須提防「拉高出貨」的可能。

綜合來看，雖然中國股市近期走勢驚人，但PTT網友對於這波漲勢能否持續看法兩極，一方面有人看好外資進場與政策護盤，另一方面也有人擔心「非理性繁榮」最終將成泡沫破裂的前兆。整體討論凸顯市場的不確定性，投資人該謹慎評估風險，避免盲目追高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF PTT 風險 陸股 中國市場

延伸閱讀

金居退出中低階銅箔！股民驚呼「被關還漲停」 網一致看好需求多

陸股ETF飆漲！他笑稱「賺幾年薪水」 網憂：人造牛市追高有風險

00919本周五可能會公布配息？真星華：因增加張數所以股息維持去年水準

00878於2023年6月出清賺14萬！超後悔賣出：放到現在賺42萬

相關新聞

中國股市飆漲！他示警「政策市隨時崩」奉勸千萬別追高

中國股市近期持續大漲，上證綜合指數創十年新高，但與疲弱的經濟數據形成鮮明對比。彭博報導點名「非理性繁榮」已成警訊，引發PTT網友熱烈討論。有網友分享新聞並直言「雖然陸股ETF表現亮眼，但還是要小心追高風險，畢竟是政策市，只要當局一聲令下就會崩跌」，提醒投資人須謹慎應對。

陸股ETF飆漲！他笑稱「賺幾年薪水」 網憂：人造牛市追高有風險

中國股市續寫驚奇，上證指數盤中突破3880點，創十年新高，帶動台灣掛牌的陸股ETF全面補漲，多檔槓桿型ETF漲幅超過6%。有網友在PTT分享新聞並開心直呼「短短幾週賺了幾年薪水，等下要去吃大餐」，並表示將再觀察永豐中國科技50大、復華中國5G等標的，展現獲利心情，也引來其他網友熱烈回應。

金居退出中低階銅箔！股民驚呼「被關還漲停」 網一致看好需求多

高階銅箔需求暴增，台廠金居（8358）決定年底起停止供應中低階銅箔，全力轉向AI與高速運算用的高階產品。消息傳出後，市場熱烈關注，公司同步調整產品結構與代工費用，強化獲利動能。PTT有網友分享新聞直呼「今天很多PCB股要死不活，金居被處置還是亮燈，太神啦！」，引發眾多網友羨慕與討論。

早知道買市值型！她存6張00878想賣 內行人搖頭：沒有比較好

這種情況該賣掉嗎？一名女網友發文請益，自己從三年前就開始定期定額買00878，直到近日改買006208發現如果之前都買市值型ETF可能早就大賺一筆，因此猶豫是不是該脫手手上六張高股息ETF。

台股勁揚近600點…重返2萬4關卡！郭哲榮：散戶不相信行情所以噴不停

今日台北股市早盤大漲近600點，強勢收復24,000點大關。分析師郭哲榮指出，本次行情主要受到美國聯準會主席鮑爾釋出「可能調整政策」訊號影響，市場解讀為近期有望降息，激勵全球股市走強。 郭哲榮分

13萬片光電板颱風吹壞 堆在滯洪池！網酸：支持綠電的帶回家

丹娜絲颱風造成全台逾13萬片光電板受損，但至今僅完成3成清運，其餘仍堆置滯洪池旁。環境部長彭啓明坦言，雖然處理能量足夠，但因業者在意費用「甚至小氣不付款」，才導致延宕，已對相關公司開罰900萬元，並要

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。