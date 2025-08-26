中國股市飆漲！他示警「政策市隨時崩」奉勸千萬別追高

中國股市近期持續大漲，上證綜合指數創十年新高，但與疲弱的經濟數據形成鮮明對比。彭博報導點名「非理性繁榮」已成警訊，引發PTT網友熱烈討論。有網友分享新聞並直言「雖然陸股ETF表現亮眼，但還是要小心追高風險，畢竟是政策市，只要當局一聲令下就會崩跌」，提醒投資人須謹慎應對。

根據彭博指出，中國面臨關稅、房市危機與通縮壓力，卻仍出現股市暴漲的矛盾局面。僅一個月境內股市市值就增加近1兆美元，但消費、房價及CPI等經濟指標卻持續低迷。分析師憂心股市泡沫加劇，市場處於「牛市與宏觀熊市」的對峙，恐難長期維持。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，投資中國股市需謹防政策風險，因為「政策市」並非完全依循市場機制，官方一旦出手就可能引發劇烈回調。他以ETF的短線漲勢為例，提醒追高者「小心隨時被套」。

不少網友跟進討論，部分人認為中國市場「根本不是正常市場」，難以用一般分析方式研判；有人嘲諷「漲了說泡沫、跌了說崩潰，永遠都能酸」，也有人直言「9/3之前可以放心追」，暗示短線仍有資金動能。另有網友指出「外資早就偷進場」，「散戶還沒全面湧入，拉升空間可能還在」，甚至有人把彭博視為「反指標」，認為新聞唱衰反而顯示行情未盡。

另一派網友則將焦點放在宏觀經濟與市場情緒，有人批評「彭博的信用也泡沫了」，有人對比美股表示「美國才是真正的非理性繁榮」，更有人戲稱「跌了要酸、漲了又說假的，都給你講就好」。部分網友則關注即將舉行的中國四中全會與9月閱兵，認為政策變數仍大，提醒投資人須提防「拉高出貨」的可能。

綜合來看，雖然中國股市近期走勢驚人，但PTT網友對於這波漲勢能否持續看法兩極，一方面有人看好外資進場與政策護盤，另一方面也有人擔心「非理性繁榮」最終將成泡沫破裂的前兆。整體討論凸顯市場的不確定性，投資人該謹慎評估風險，避免盲目追高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。