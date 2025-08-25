早知道買市值型！她存6張00878想賣 內行人搖頭：沒有比較好

這種情況該賣掉嗎？一名女網友在Dcard發文請益，自己從三年前就開始定期定額買00878，直到近日改買006208發現如果之前都買市值型ETF可能早就大賺一筆，因此猶豫是不是該脫手手上六張高股息ETF。

原PO今年24歲，三年前開始學會定期定額，最近重新認識了高股息後驚覺之前買錯了。當初因為價格比較低以為能存多一點，就一直定期定額投資00878，目前雖然存到6張就先暫停改買006208，但她也坦言「很後悔當初應該買市值型的」，因為現在都大賺。

她看006208才60元而已，想請問有沒有資深前輩可以提供建議，應該要賣掉全部的00878一次買006208或是美股，還是就一直放著也沒關係。

貼文下方網友持不同看法，有人建議留下，「買都買了不用賣了，妳現在賣直接買006208也沒有比較好，投資沒有早知道的」、「不賣，直接改買市值型」、「878手頭上的不賣，配下來的息改投市值型」、「留著吧，6張00878也才12萬…就算存市值型也沒多少」。

也有人覺得可脫手，「如果現金流夠，可以考慮賣掉部分，如果不夠就繼續持有」、「其實我覺得高股息跟市值型可以一半一半吧」、「賣吧，不要浪費機會成本了」、「建議直接賣出，然後一次買進自己設定好的配置即可，後續再持續投入」、「賣掉直接換成006208」、「其實也可以賣掉，換主動型比較有賺頭」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。