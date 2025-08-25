快訊

台股勁揚近600點…重返2萬4關卡！郭哲榮：散戶不相信行情所以噴不停

聯合新聞網／ 綜合報導
台股25日勁揚近600點、收復2萬4大關，郭哲榮點出鮑爾釋放降息訊號，加上外資空單減碼、散戶心態翻空，形容行情有望「噴不停」。圖／中央社
台股25日勁揚近600點、收復2萬4大關，郭哲榮點出鮑爾釋放降息訊號，加上外資空單減碼、散戶心態翻空，形容行情有望「噴不停」。圖／中央社

今日台北股市早盤大漲近600點，強勢收復24,000點大關。分析師郭哲榮指出，本次行情主要受到美國聯準會主席鮑爾釋出「可能調整政策」訊號影響，市場解讀為近期有望降息，激勵全球股市走強。

郭哲榮分析，美國公債ETF（TLT）上週五大漲，但台灣掛牌的美債ETF卻因新台幣今日升值1.5角而走弱。他認為無須過度緊張，因為若政府要扶持工具機自行車等傳產產業，最快的方式就是讓台幣貶值，屆時將有利美債反彈。

展望後市，郭哲榮點名，本週四輝達將公布財報，並於今日發布新一代機器人大腦，台灣供應鏈有望因此受惠，帶動台股再度上攻。

至於籌碼面，郭哲榮指出，小台散戶多空比短短兩天內，從上週三的+23%急轉為上週五的-9%，顯示散戶心態快速翻空。同時外資期貨空單降到3萬口以下，形成「法人偏多、散戶看空」的結構。他直言，這樣的籌碼組合往往意味著台股將「噴不停」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

13萬片光電板颱風吹壞 堆在滯洪池！網酸：支持綠電的帶回家

丹娜絲颱風造成全台逾13萬片光電板受損，但至今僅完成3成清運，其餘仍堆置滯洪池旁。環境部長彭啓明坦言，雖然處理能量足夠，但因業者在意費用「甚至小氣不付款」，才導致延宕，已對相關公司開罰900萬元，並要

PCB瘋漲後的警訊？謝金河點名「3檔太OVER」網友反喊：要噴了

台股近期最火熱的PCB族群，再度成為市場焦點。財信傳媒董事長謝金河示警，日東紡股價重挫24%是一大警訊，提醒投資人留意富喬、建榮、德宏這些長年本業虧多賺少的公司，股價卻已漲翻數倍，明顯「太OVER」。

鮑爾放鴿救市…美股大漲！台股要挑戰2萬4

美國聯準會主席鮑爾釋出「降息仍有空間」的訊號，讓美股四大指數全面大漲，道瓊工業指數大漲846點再創新高，帶動台積電ADR勁揚2.49%，台指期夜盤也衝上24100點以上。法人看好，台股本週有機會再戰2

台美關稅談判爆爭議…行政院駁「市場全面開放」傳言！網酸：只有遺憾沒有提告

台美關稅談判傳出爭議，有媒體報導稱台灣將以「市場全面開放、台企4年投資2500億美元」作為籌碼，引發社會譁然。不過行政院23日嚴正否認，表示該報導未經查證，內容與實際談判多有出入，強調相關協議仍在進行

股票有出才是真獲利！「賣太早」反而好…4大訊號教你漂亮退場

定期清持股 「賣太早」才好 絕大多數的股市參與者，都是以短期交易及中期波段投資為主，只有少數人以長期持有、股息股利配發作為獲利的來源，因此多數人在買進之初，心裡就在想著何時要賣了。畢竟股票沒有賣

