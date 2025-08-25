聽新聞
台股勁揚近600點…重返2萬4關卡！郭哲榮：散戶不相信行情所以噴不停
今日台北股市早盤大漲近600點，強勢收復24,000點大關。分析師郭哲榮指出，本次行情主要受到美國聯準會主席鮑爾釋出「可能調整政策」訊號影響，市場解讀為近期有望降息，激勵全球股市走強。
郭哲榮分析，美國公債ETF（TLT）上週五大漲，但台灣掛牌的美債ETF卻因新台幣今日升值1.5角而走弱。他認為無須過度緊張，因為若政府要扶持工具機、自行車等傳產產業，最快的方式就是讓台幣貶值，屆時將有利美債反彈。
展望後市，郭哲榮點名，本週四輝達將公布財報，並於今日發布新一代機器人大腦，台灣供應鏈有望因此受惠，帶動台股再度上攻。
至於籌碼面，郭哲榮指出，小台散戶多空比短短兩天內，從上週三的+23%急轉為上週五的-9%，顯示散戶心態快速翻空。同時外資期貨空單降到3萬口以下，形成「法人偏多、散戶看空」的結構。他直言，這樣的籌碼組合往往意味著台股將「噴不停」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
