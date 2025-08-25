13萬片光電板颱風吹壞 堆在滯洪池！網酸：支持綠電的帶回家

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
丹娜絲颱風造成13萬片光電板受損，僅3成完成處理，其餘堆置滯洪池旁，引爆業者「不願付清理費」爭議，網友質疑光電板恐成大型垃圾。(記者劉學聖／攝影)
丹娜絲颱風造成全台逾13萬片光電板受損，但至今僅完成3成清運，其餘仍堆置滯洪池旁。環境部彭啓明坦言，雖然處理能量足夠，但因業者在意費用「甚至小氣不付款」，才導致延宕，已對相關公司開罰900萬元，並要求9月前全數清除。

環境部同時點出光電板管理四大漏洞，包括設計抗災不足、缺乏營運監管、災害應變與清除計畫不足，強調將針對全台大型案場進行總體檢。

新聞曝光後，PTT網友炸鍋。有人直批「堆置的租金比處理便宜」、「政府罰錢啊，懲罰成本上來了就願意做了」、「這次公投一定是在地人看到一堆垃圾光電板很幹」。也有人冷酸「雲豹的話早被拉出來鞭了，肯定是不能說的那家」、「光電板如果不能抗颱風，那就只是大型垃圾」。

還有人把矛頭指向政策與環團「平常賺大錢理所當然，要處理就說做功德」、「環團又安安靜靜了」、「支持綠電的帶回家」。更有人悲觀喊「20年壽命到期還會再重演一次」。

光電板 環境部 彭啓明 滯洪池 大型垃圾 丹娜絲颱風

